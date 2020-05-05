【亞視永恆】張家輝29年前Rap住介紹亞姐　曾自爆ATV年代每逢做完大騷必哭

▲ 張家輝黑歷史再被流傳。

ATV亞視數碼媒體的facebook專頁不時上載過往亞洲電視的節目精華，在昨晚（5月4日），ATV亞視數碼媒體專頁發放1991年亞洲小姐競選的片段，當中有當時亞視三大小生張家輝與呂頌賢、莫家堯以Rap的方式介紹亞姐，活力逼人，並引來網民瘋傳。

ATV亞視數碼媒體專頁以「張家輝黑歷史！Rap 住介紹亞姐精華」為題，上載張家輝、呂頌賢和莫家堯以跳唱方式介紹亞姐出場。當中張家輝七情上面，以生動的方式介紹出場亞姐，更在不影響佳麗出埸的情況下，配合個人舞蹈帶動氣氛。

事隔多年，翻看陳年影片也別有一番韻味，尤其是張家輝、呂頌賢和莫家堯的舞蹈其實跳得不錯，引起不少網民留言，當中包括「以當時嚟講，算好前衛和有創意！」、「91年，其實好潮」、「又RAP得幾好」等。

而1991年冠軍為羅霖，可惜從影片所見，羅霖不是由張家輝負責去Rap住介紹出場，可惜二人未能同場。

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▲ 當年張家輝青春無限。（取自亞洲電視粉絲專頁）

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張家輝心灰離開ATV

早年張家輝在節目《星星同學會》曾分享在ATV的心路歷情，主持吳君如問到張家輝性格陰沉時，他回應：「這些決定性未必是做戲，但是肯定是ATV幾年影響自己。那時很年輕，希望向一個目標奮鬥跑，可是跑了5年，告訴你沒人看。」

張家輝甚至承認自己是在意成績的人，自己亦多次因為沒人看而落淚：「那時在ATV做完大秀、台慶，主持娛樂節目等嘉賓陣容強盛的節目，在開車回家途中也會哭。」

▲ 張家輝剖析心路歷程。（《星星同學會》截圖）

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主持錢嘉樂追問哭的原因時，張家輝解釋：「無謂！為甚麼剛剛要這麼開心？你覺得自己渾身解數、很大件事嗎？其實沒人看。」

近年，張家輝也在一次大學電影分享會中指出自己在亞視年代的中段感到孤獨，也因此令思想變得負面，幸獲已故的姐姐察覺到，耐心聆聽他的心聲，讓他覺得即使沒有人可幫自己解決問題，最重要是身邊有人願意聆聽。

事隔29年，張家輝主持大騷的影片再被翻出，同樣能帶給觀眾歡樂，讓觀眾感受張家輝的努力。

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