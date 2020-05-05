遊樂場所牌照持有人資助計劃今接受申請　可獲一次性10萬元資助

▲ 資助計劃為每間根據《遊樂場所規例》發出牌照的桌球館、保齡球場及溜冰場，提供一次性10萬元資助。（資料圖片）

遊樂場所牌照持有人資助計劃（資助計劃）在立法會財務委員會通過「防疫抗疫基金」撥款後今日（5日）開始接受申請。資助計劃為每間根據《遊樂場所規例》（第132BA章）發出牌照的桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場，提供一次性10萬元資助，旨在為因2019冠狀病毒病疫情和政府推行的減少社交接觸措施，而業務受到嚴重影響的合資格牌照持有人提供即時的財政紓困。

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於今年3月28日當日持有由康樂及文化事務署署長根據《遊樂場所規例》（第132BA章）發出的有效遊樂場所牌照的人士均符合申請資格。合資格的持牌人可向康樂及文化事務署轄下的牌照及檢控小組遞交申請，截止申請日期為5月30日。牌照及檢控小組在收到填妥的申請表格及相關文件後，一般可於約2星期內發放撥款。

申請表格及申請指引會以郵寄方式寄予每個牌照持有人，亦可於康樂及文化事務署轄下的牌照及檢控小組辦事處索取，地址為新界沙田排頭街1至3號康樂及文化事務署總部9樓。如欲查詢詳情，請致電2601 8799聯絡牌照及檢控小組。

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責任編輯：郭詩詩