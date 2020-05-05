【孝順C朗】母親節送媽媽84萬平治房車　球王C朗曬溫馨合照：我兩個最重要的女人

▲ 孝順C朗送媽媽平治房車。

母親節將至，一眾孝子賢孫都紛紛構思送甚麼禮物向媽媽表達心意。效力意大利球會祖雲達斯的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo），除了是出名的好爸爸，亦是一名孝順仔。65歲的媽媽3月初時中風入院，C朗即時從意大利趕回葡萄牙照顧媽媽，近日媽媽亦在IG放閃，上載C朗在內的一眾子女贈她的母親節禮物。

▲ 媽媽收到子女送的平治房車感到非常高興。（IG圖片）

近日C朗的媽媽Dolores Aveiro於Instagram更新近況，上載了一眾子女贈送給她的母親節禮物，是一部黑色平治房車，估計價值達10萬歐元（約84萬港元）。她在IG留言道，

謝謝我的孩子們給我的禮物，母親節快樂！

球壇出名孝子

35歲的C朗是球壇出名的孝子，今年3月C朗媽媽Dolores Aveiro因中風入院，侍母至孝的C朗隨即趕返家鄉葡萄牙探望媽媽，而媽媽復康出院後，C朗即時在IG上載與媽媽的合照報喜。

事實上，C朗的父母在他出生前已育有3名子女，由於家中的經濟壓力，當Dolores懷上C朗時，一度萌生墮胎的想法，幸遭醫生阻止，才能有這孝順的兒子。Dolores表示，C朗有時會拿這件事開玩笑，

你不想我出生，但我現在養起你們全部人。

C朗過往接受英國名嘴Piers Morgan訪問時，談及爸爸於2005年因酗酒引發肝衰竭病逝，終年52歲，當時他才20歲。自此，媽媽母兼父職湊大C朗四兄弟姊妹，他們雖然生活窮困，但一家人感情深厚，C朗成名後不忘報答媽媽。

當媽媽於2007年證實患上乳癌，當時C朗與媽媽攜手戰勝癌魔，他更捐出10萬英鎊（約100萬港元）予治療媽媽癌病的醫院，興建一間癌症中心，以答謝院方拯救媽媽。雖然媽媽去年癌症復發，但她抱著積極態度面對。

▲ C朗形容女友與媽媽一樣，是生命中最重要的女人。（IG圖片）

答謝女友付出

與媽媽感情非常好的C朗不時於Instagram上載媽媽的近況，而且他多次帶同媽媽出席公開場合如頒獎禮，媽媽亦到比賽場上支持兒子。

除了媽媽，C朗在母親節亦不忘答謝另一名最重要的女人––女友Georgina，他在IG分別上載與媽媽和女友的照片，

我兩個最重要的女人，母親節快樂。

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責任編輯：王明芳