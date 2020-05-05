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【新冠肺炎】醫管局：醫院服務是抗疫最後防線　短期內難以全面恢復所有服務

社會 12:00 2020/05/05

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

張子峯指，醫院服務是抗疫的最後防線，永遠處於作戰狀態。（資料圖片）

新冠肺炎疫情逐步放緩，醫管局將分階段逐步恢復非緊急服務。醫管局總行政經理張子峯今早（5日）在電台節目表示，已陸續增加非緊急服務，雖然疫情在香港稍為緩和，但周邊地區不太穩定，疫情有機會逆轉，部署時需按部就班，但認為短期內難以將服務回復至未有疫情前的情況。

張子峯表示，現時先增加放射診斷服務，其後會逐步增加日間及門診服務等，最後才會增加住院和手術服務，因早前調配不少配套處理疫情，包括病房、病床等。他預計，因為疫情關係，上千病人受到不同程度影響，每個服務單位不同，但部分高風險專科如眼科、耳鼻喉科較多輪候時間較長。

他又形容，醫院服務是抗疫的最後防線，永遠處於作戰狀態，因此需待公務員復工、學校復課再留意有沒有零星個案，強調會繼續留意情況，惟難以即時全面恢復所有服務。

張子峯亦指，局方會因應病人病情排優次，為了處理延後個案，會考慮加開周六時段疏導受延期影響的病人，期望未來已預約好的病人可按時求醫。

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記者：陳子謙

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