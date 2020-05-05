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【新冠肺炎】中藥「連花清瘟」有效治療新冠肺炎　鍾南山：助改善全身不適縮短發燒時間

健康 14:06 2020/05/05

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

鍾南山指，中藥「連花清瘟」有效治療新冠肺炎。

新冠肺炎疫情持續，雖暫時未有新冠肺炎疫苗，但國家衞健委高級別專家組組長鍾南山就表示，經過約300次嚴格對照實驗，有證據顯示中藥「連花清瘟」有效治療普通型的新冠肺炎患者。

鐘南山指，雖然「連花清瘟」對病毒的抑制作用只有一些、很弱，但能對病毒引起細胞的損傷、炎症有很好的修復作用。經過約300次的嚴格對照實驗，證實「連花清瘟」有以下作用：

  • 患者全身不適等症狀改善較快，比對照組早2日改善
  • CT顯著恢復得比對照組快
  • 體溫下降雖少，但時間縮短

至於「連花清瘟」連否倏病毒「轉陰」，鍾南山指雖然對比對照組是有一些縮短，但沒有明顯差異。

故此，鍾南山認為，「連花清瘟」比較適合普通型新冠肺炎患者，並表示有8成以上患者都屬普通型。

剛剛做完一個實驗（結果）很快就要發表了，第一次在世界上有非常充足的證據證實它（連花清瘟）有效，能幫助病人的恢復。我有底氣、有證據來說，連花清瘟真的有效。

他又指，「連花清瘟」或許也有些預防作用，但這需要更多證據證明。

【新冠肺炎】中藥抗病毒新療法？　鍾南山團隊：中藥連花清瘟可抗新冠病毒

無症狀感染者的4種類型

另外，鍾南山也解構了目前無症狀感染者的4種類型，指如感到非常疲勞、總想睡覺，鼻子不太舒服等，實際上可能已是症狀。

他表示，無症狀感染者有4種類型：

1. 患者處於新冠肺炎的前驅期或者潛伏期，雖然沒有症狀但是已經感染了。

2. 患者自己有一些不舒服。醫生在詳細地和他們談過後，發現對方因為趕著回國，忽略了自己有肌肉疼、非常疲勞等症狀，這種類型屬於輕症感染者。

鐘南山提醒，如果感覺非常疲勞、總想睡覺，鼻子不太舒服，咽喉也不太舒服等，實際上可能是感染症狀。

3. 檢測是陽性，經過一段時間後，依然沒有症狀。

4. 非常個別的個案，有少數患者核酸檢測始終是陽性，但一直沒產生抗體，這屬於病毒攜帶者。他實際上可能並未感染，但攜帶病毒。

鐘南山提醒，凡是檢查到的無症狀感染者，要謹慎對待，與人保持適當距離，進行隔離，並且要重複做檢測。

【全球大流行】英國研究指體內維他命D含量低　較易感染及死於新冠肺炎

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責任編輯：楊宛茜

環境衞生 健康問題 治療 傳染病 病菌及病毒 中醫 疫情 鍾南山 以嶺藥業（深：002603） 發燒

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