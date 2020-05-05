【土地問題】港男與妻子儲錢多年終上車　公屋父母要求同住：成世人冇住過私樓

▲ 一名港男與妻子儲錢多年終能夠買樓，沒想到住公屋的父母要求同住，令港男大感無奈。

香港樓價高企，房屋問題是多年來難以解決的問題，不少年輕一代更因為未能解決居住問題而延遲結婚日期，更有夫婦結婚後選擇各自回家居住。一名港男日前在討論區抱怨，與妻子儲錢多年終於成功「上車」買樓，希望入住私樓脫貧，享受二人生活。沒想到，居住在公屋的父母竟以「成世人冇住過私樓及要享福」為理由，要求搬入同住。港男不禁無奈表示，「出咗身咁多年我想脫貧喇，點解要嚟拖我後腿？」

一名港男於網上討論區「連登」發帖，指自己與妻子儲錢多年成功「上車」，但住公屋的父母知道後，要求四人同住，令他大呻，

佢哋話成世人冇住過私樓，要享福，係囉，都怪我廢囉，冇本事買多層樓畀兩老！

靠自己努力讀書出人頭地

父母無理的要求令他無言以對，批評兩老當年不理家庭經濟條件不佳，仍生3個孩子，「明知窮仲生三件，生著兩件廢青，得我一件出人頭地。」他指出，自小家境不富裕，有今天的成功全因靠他個人的努力讀書，

大學學費要自己借，生活費、hall fee（宿舍費用）半工讀自己搞掂。

想脫貧但父母拖後腿

港男難洩心頭之火炮轟父母，要求同住是拖後腿，

出咗身咁多年我想脫貧喇，點解要嚟拖我後腿？家用我都冇畀少喇，再畀多啲同幫你養埋兩件廢青冇分別。享福？兩公婆供樓畀你享福？

網民：父母打亂孩子一生的計劃

帖文一出引來大批網民熱議，不少網民完全理解港男的感受，不滿其父母，「有兩間屋唔住, 要迫哂咁多人喺一間屋」、「為咗父母奢侈慾望要將自己一生既計劃打亂，咁搞法婚都結唔到」、「交換，你哋住公屋，租你交，層樓就佢哋住佢供」及「父母成日寄望成就較高既子女，要照顧當初想養兒防老嘅父母之餘，更要照顧埋佢生出來做唔到養兒防老嘅失敗品」。

然而，亦有人批評港男不孝順，「你點對父母=以後你自己嘅小朋友點對你」、「屋企人嚟，使唔使咁講嘢啊」。當中，有網民提議，「不如你夾少少錢，畀佢地裝修下間公屋，我覺得你要同佢哋講清楚，又唔係冇得住。」

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責任編輯：王明芳