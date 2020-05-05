【降魔的2.0】胡鴻鈞《十字路口》呼應《到此一遊》　TVB劇集主題曲系列玄機解碼

▲ 《降魔的2.0》主題曲《十字路口》由胡鴻鈞主唱。

《降魔的》續集《降魔的2.0》在昨晚（5月5日）首播，《降魔的2.0》主題曲《十字路口》繼續由上輯主題曲《到此一遊》的主唱者胡鴻鈞負責，同時兩首歌的作曲編曲都為張家誠，作詞則為張美賢。有眼利的網民就發現《到此一遊》及《十字路口》兩首歌的曲風相近外，歌詞亦相呼應。

《十字路口》繼續《到此一遊》的午夜神秘曲風，歌詞「其實我願陪著你／卻又留下你／我在逃避你／也在維護你」講主角站在十字路口的迷茫，心情就如《降魔的2.0》豪仔（胡鴻鈞飾）作為魔，但卻又要在馬季（馬國明飾）身邊一同降魔的矛盾。

《十字路口》的歌詞中，「兩個世界到此一遊禁地」亦包有歌名「到此一遊」的4字彩蛋。

▲ 《十字路口》歌詞中藏有彩蛋。（MV截圖）

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此外，有網民更藉此拆解兩首歌的相連性：「《到此一遊》的曲風灑脫，《十字路口》的迷惑相對令人痛心，但在十字路口上，無論哪個方向會令人無奈或痛心，始終都要狠下心腸地走過。

也許走過十字路口之後，會後悔和心痛自己所做的殘酷抉擇，但在那時便要提醒自己『凡塵沒有什麼永久，樂與苦不惦掛身後，暢遊。』（《到此一遊》的歌詞）」

▲ 《到此一遊》當年大受觀眾歡迎。（MV截圖）

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《On Call 36小時》系列的《連續劇》與《續集》

其實早在《降魔的》系列之前，TVB在其他劇集系列的主題曲上都有暗藏玄機，如早前在深宵劇時段重播完畢的《On Call 36小時》系列，及經典爭產劇經典《溏心風暴》系列。

劇集《On Call 36小時》系列的第一及二輯主題曲《連續劇》與《續集》，都由樂壇天后容祖兒主唱、鄧智偉作曲、林日曦填詞，可謂是近年TVB主題曲的經典。

《On Call 36小時》以醫療為題，劇中有不少面對生死的情節，兩首歌同樣以情侶的相戀過程做主軸，簡單如歌名《連續劇》及《續集》，用心如歌詞中都同出現用字「呼吸」及「雪霜」都作出呼應。

而兩首歌更有經典間奏「da la di la~ da la di la da ~」，令觀眾一聽便知是屬於《On Call 36小時》的主題曲。

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▲ 「da la di la~ da la di la da ~」。（MV截圖）

《講不出聲》與《無心害你》

經典爭產劇《溏心風暴》系列的主題曲《講不出聲》及《無心害你》，都是關菊英主唱、鄧智偉作曲、張美賢填詞，表達出爭產劇中的澎湃及緊張氣氛。

兩首歌的歌詞都偏向女性角度做主導，如《講不出聲》的「如何從委曲中再相信人／誰人能甘心一世一個人／我只不過偶爾受了驚／於是才遺忘本性」；《無心害你》的「在最壞時候必須卑鄙／在決裂時候彼此妒忌／無非人生道理／原本無心害你」等，都彷如描寫好人成奸的心路歷程，講人性的醜惡面。

而《溏心風暴》來到第3輯時，主題曲《我本無罪》雖然都由關菊英主唱，並保留有爭產劇的感覺，但歌詞上就未能像上兩輯的呼應做得細膩。

▲ 關菊英為爭產劇《溏心風暴》系列唱出經典。（網上圖片）

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