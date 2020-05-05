【美國疫情】封城下老婦確診病逝家人無法送終　暖心陌生人籌辦喪禮陪走最後一程

▲ 封城下老婦病逝無家人送終，陌生人籌辦喪禮陪走最後一程。

新冠肺炎疫情繼續在美國蔓延，至今已奪去6.9萬人的性命。紐約近日有一名91歲老婦染疫身亡，但封城令下，其家人無法親自到紐約送她最後一程，幸好最後獲由一群熱心的陌生人協助，為老婦籌辦喪禮。

據《DailyMail》報道，91歲的帕多（Winifred Pardo）居住在布魯克林一個社區，她早前感染新冠肺炎身亡，但由於她的子女和其他親人居住在不同州分，帕多在社區裏無依無靠，加上美國實施封城措施，限制民眾外出，其親人無法前往紐約為她打理身後事。

有善終服務組織「Fitting Tribute Funeral Services」的負責人坎寧安（Amy Cunningham），不忍心帕多孤獨地離開世界，她在網上發帖問附近居民，有誰願意為婦人送上一點心意，送她走最後一程。

未料在短短數分鐘，就獲得不少居民回應，有人願意送上鮮花、布料等喪禮所需的物品，更有居民在一塊布料繡上「媽媽」的字樣，貼在環保棺木上。

這群互不相識的陌生人紛紛獻上自己的一點心意，為帕多舉辦葬禮。葬禮於上周三舉行，他們聯絡到帕多的親人，帕多的其中一名女兒貝絲（Beth Pardo）在賓夕凡尼亞州，透過視力像觀禮，送上最後告別。

她感謝坎寧安和其他有心人的協助，並形容：「這將一件嚴酷、難過和寂寞的事情變得美麗」。

對很多人來說，這是一段痛苦時期，死亡無處不在，但我們團結一起，在社區裏互相連繫以渡過難關。

截至5月5日早上，美國確診人數超過121萬宗，69929人死亡。

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責任編輯：羅嘉欣