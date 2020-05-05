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【2020母親節】北角城市花園酒店母親節自助午餐　每位250元免加一送花膠扒冬菇

休閒 12:16 2020/05/05

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

北角城市花園酒店綠茵閣推出母親節任點任食環球美饌午餐及晚餐，價錢還相當優惠，最低價錢可以是成人每位淨價250元，不用收加一服務費。(圖：酒店提供)

母親節快到，希望這周內真的能取消限聚令，能夠一家人開開心心和媽媽去吃自助餐歡度母親節。北角城市花園酒店的綠茵閣於5月9至10日(周六及日)，特別推出母親節任點任食環球美饌午餐及晚餐，價錢還相當優惠，最低價錢可以是成人每位淨價$250，不用收加一服務費啊！

此母親節任點任食環球美饌午餐及晚餐，廚師推介菜式有香草燒肉眼、中式燉湯、星洲香辣炒大蝦、泰式燒豬頸肉沙律等等，而晚餐的菜式選擇則更豐富，會有北京片皮鴨、即蒸海鮮如大蝦、帶子及魚等。午餐和晚餐就同時可享受任食精緻甜品及 Mövenpick 雪糕，更有無限任飲汽水、果汁、咖啡及茶。

自助餐內的甜品櫃，各式糕點種類相當豐富。(圖：酒店提供)

另外，每位客人於午餐時段可享花膠扒冬菇乙客，或於晚餐時段可獲贈滋補美顏的花膠扒鵝掌冬菇乙客。

北角城市花園酒店綠茵閣自助餐

日期：5月9日及10日
午餐時段：
首輪：11:45am至1:15pm、次輪：1:30pm至3pm
價錢：成人淨價250元/位、小童淨價160元/位

晚餐時段
首輪：5:45pm至7:30pm、次輪：7:45pm至9:30pm
價錢：成人淨價468元/位、小童淨價368元/位

地址：北角城市花園道9號1樓

電話：2806 4922

記者：趙景隆

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