【2020母親節】K11 MUSEA辦母親節親子裝合照活動　有機會贏4,400元K11 ARTUS住宿體驗

▲ 由現在至5月31日期間，各位母親與子女穿上親子裝去K11 MUSEA拍照留念，分分鐘可以贏取價值4,400元的K11 ARTUS住宿體驗。（官方圖片）

近日媽媽們除了進出街市，相信已經有一段日子沒有扮靚出門了！不如就趁今個星期日的母親節鬆一鬆，悉心打扮一下，穿上母子/母女裝去K11 MUSEA拍照留念，更分分鐘可以贏取價值$4,400的K11 ARTUS住宿一晚。

▲ K11 MUSEA Sunken Plaza水簾舞台的 #K11Twinning 拍照區。（官方圖片）

K11 MUSEA於今個母親節及整個5月份舉行「Love U, Super Mum.」活動，鼓勵家人與媽媽分享難忘體驗。

由即日至5月31日期間，媽媽及子女穿上相同顏色和圖案的母子裝或母女裝，到K11 MUSEA在Sunken Plaza水簾舞台築起的大型布置前拍照打卡，然後參加 #K11Twinning 社交平台有獎遊戲，時裝造型師Priscilla l'Anson會挑選出10對最佳造型的母子或母女，勝出者可以贏得價值$4,400元的K11 ARTUS寓館開放式公寓住宿體驗一晚。

▲ 參加#K11Twinning 社交平台有獎遊戲，有機會贏得K11 ARTUS寓館開放式公寓住宿體驗。（官方圖片）

K11 ARTUS向來出名室內裝潢極具品味，而每戶單位的私家露台更可盡覽維港海景，有機會不妨一試。

此外，即日至5月10日期間，更可於K11 MUSEA參加母親節尋寶活動贏取禮遇。媽媽與子女可一同在場內B2層至7樓各處，搜尋藏有不同英文字母的彩蛋，湊成「❤ U, Mum.」字句便可獲獎，而部分彩蛋亦藏有購物優惠。

▲ K11 MUSEA的Bohemian Garden是另一打卡位。（官方圖片）

場內由即日至5月15日更同時推出多項美容優惠，多個美容品牌以5折發售美容套裝；另即日至5月31日還有額外美容購物禮遇，詳情可參閱K11 MUSEA網頁。

▲ Lancome Advanced Genifique嫩肌活膚精華套裝100毫升，只限K11 MUSEA專門店發售。（原價$3,085、折扣價$1,555）（官方圖片）

記者︰陳日言