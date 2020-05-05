【基層哀歌】中大考試要求屋企靜WiFi暢順　基層學生嘆困難遭離地生質疑︰租酒店房就得

▲ 中文大學有考試指引要求學生要在有穩定WiFi及寧靜空間應試，引發基層和離地學生激烈討論。

新冠肺炎疫情緩和，復課有望，但大學期考已率先舉行，學生需進行網上考試。不過，對基層學生來說，要有舒適環境應試並不容易，有中文大學學生在網上稱，校方要求學生需有穩定WiFi及寧靜空間應試，對他們來說很艱難，但竟遭離地學生質疑︰「有咁難咩？」引發學生激烈討論。

有中文大學學生匿名投稿到facebook專頁「CUHK Secrets」，指校方近日發出考試要求，包括在家中考試時要以手機開Zoom拍攝電腦螢幕、桌面、周圍環境及考生本人，考試亦需面向牆進行，更提到如果WiFi不穩定導致斷線，或會視為作弊。

WiFi不穩斷線或視為作弊

學生質疑校方未有體諒窮學生，並非人人都住過千呎，家居環境也未必方便拍攝，「唔係個個都有自己間房」。

有學生投稿同意道，要身處安靜無人打擾、又要網絡順暢的地方考試，對窮學生來說是十分艱難，校方應安排地方讓有需要的同學回校應試。

離地生︰叫家人唔好太嘈就得

不過，有離地學生質疑，「要有穩定WiFi真係咁難？」認為基本上一個正常家庭都會有WiFi，或者去快餐店、咖啡店都有WiFi，「叫屋企人坐埋一邊唔好太嘈唔好開電視，都係幾個鐘。」

另一離地生更提議，可以付數千元租間酒店房考試，稱大學生要自己解決問題。

基層生︰大人靜小朋友都呱呱叫

以上言論引來很多學生反駁，指家家有本難唸的經，不少基層家庭300呎住6個人，開鏡頭永遠都會見到身後的家人和雜物。而且家有年幼弟妹的話，就算大人識靜，小朋友都會呱呱叫。

有人亦點出，「有WiFi同穩唔穩係兩回事！」家住唐樓、離島或村屋的話，很難有良好網絡。「 今日趕assignment之際，WiFi都壞咗兩次。」而且都要說服家人肯讓出WiFi。有學生明言無意批鬥，只希望比較富裕的同學們多了解基層學生有何困難。

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責任編輯︰林綺玲