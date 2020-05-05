【新冠肺炎】65歲伯伯肺花憂中風太太無人照顧　婉拒醫生轉介社工：留給更有需要人

▲ 一名65歲伯伯因肺花求醫，怕確診照顧不到中風太太。

新冠肺炎疫情持續，一些年長人士亦受到影響。有公立醫院急症室醫生在facebook分享，遇到一名65歲伯伯因肺花求醫，怕自己確診，照顧不到中風太太。醫生於是問伯伯是否需要轉介社工援助，但伯伯婉拒稱留給更有需要的人，最後伯伯口水化驗結果呈陰性。

一名本港急症室醫生在《Dr. Ray 的急症室迎送生涯》facebook專頁撰文指，遇到一名65歲張姓伯伯獨自前來求診。伯伯指自己最近去了做身體檢查，發現肺片有點花，但就無任何不適症狀，被體檢中心建議去急症室看醫生，擔心自己染疫：

真的很不好意思，我沒有不舒服；但聽他這麼說，我又擔心會有肺炎，所以⋯⋯打擾你們了。

伯伯將手機內的肺部X光片給醫生看，但圖片太小，醫生看不清，很難作出判斷，於是建議伯伯即時到急症室再拍一張肺片。伯伯起初答應，後來想一想再搖頭，原來是他擔心自己入院，老婆會沒有人照顧。

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醫生再細問，伯伯就說自己的太太中了風，起居飲食、刷牙洗面、大小二便都是靠他一手包辦。原本太太住在老人院，伯伯每日也去探望她，但因疫情關係，院舍不准探訪，於是他決定自己接太太回家照顧。

伯伯回答醫生的問題，指自己和太太沒有兒女或工人。醫生於是問伯伯是否需要轉介社工尋求協助，但伯伯就婉拒：

不用了，留給其他更有需要的人吧。

伯伯本身沒有發燒、沒咳嗽、喉嚨痛、肌肉酸痛的症狀，亦沒有外遊史。醫生再看肺片，發現純粹是伯伯以前有過肺癆的舊疤痕，和電腦病歷中的肺片差不多。最後，醫生讓伯伯帶著口水化驗瓶回家，而口水化驗結果也是陰性。

按醫生在文末編註指，按照規矩，一般輕微症狀而無接觸或旅遊史的患者，可以給予口水化驗瓶回家篩檢。上述個案雖然無任何症狀，但為保險起見，也如是處理。

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責任編輯：李迦善