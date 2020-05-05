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【育兒心得】甚麼人不應生孩子？鄧藹霖：討厭小孩發出噪音的請勿生仔

親子 12:47 2020/05/05

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

請容許筆者苦口婆心，作出以下誠意的勸告：認為小孩子天生下來會懂得自我管理，吃完飯便會乖乖自動上床睡覺，毋須父母照顧引導的人，請切勿生孩子！須知道小孩子是有血有肉有生命的，並非機械人。

慣常對弱小拳打腳踢，或以大蝦細，並深信孩子不打不成器的人，請切勿生孩子！從來沒聽過孩子會被打到變好，但就見證過無數被父母長期虐待而變得反叛，心理失衡，對人失去信任的年輕人。若然連最親近的父母也會將你狠心毆打，你還能相信誰？

若然閣下情緒不穩，動不動就會發脾氣，極度容易被惹怒，情緒失控時會爆出粗言穢語又或郁手郁腳，對人構成嚴重威脅，請切勿生孩子！小孩子是最需要安全和諧的家庭氣氛茁壯成長的。

假如閣下與伴侶的關係不穩，時有劇烈爭吵，還有那沒完沒了的恩怨情仇，請切勿生孩子！可憐的小孩，若生於這類不懂責任感的父母家，終日家嘈屋閉，那該是最倒楣的人生。

長期經濟拮据的人，請切勿生孩子！不要誤信孩子可以天生天養，若然連自己也沒能力養得好，何來有資格養孩子，讓孩子溫飽？

根本骨子裏不愛孩子，認為小孩是負累。討厭小孩發出噪音，認為小孩跑來跑去就是罪的人，拜託！請切勿生孩子，因為你既沒有愛心，也沒有生孩子的資格呢！

撰文 : 鄧藹霖

育兒心得 鄧藹霖

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