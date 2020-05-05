【養生佳品】絲瓜立夏當造　低熱量低膽固醇高纖維有通便功效

▲ 養生佳品絲瓜立夏當造，低熱量低膽固醇有通便功效。

新冠肺炎疫情反覆紛擾中，所有人的生活都被打亂，糊糊塗塗地過了幾個月，無一倖免。香港在驚蟄那天沒有打響雷，穀雨那天也沒有下大雨，聽說是不好的兆頭，大家只能繼續齊心抗疫，但求平平安安、百毒不侵。

今天是二十四節氣中的立夏，意味着要告別春季了。立夏前後為春夏之交，日長暴暖，氣溫和濕度都經常有突然變化，更加要注意保重身體，以保順利平穩過渡到夏天。適應節令交替，養生的最基本原則，就是多吃時令蔬菜瓜果。初夏的青瓜和絲瓜當造，大家不妨多吃。

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絲瓜是我家喜歡吃的蔬菜之一，它低熱量、低膽固醇、高水份、高纖維，含維他命A、B、B2、B6和C，另外還有多種人體需要的微元素如鉀、鈣、鎂等，還有抗氧化、通便的功能，是一種健康的食材。

絲瓜味道清甜，清炒絲瓜只需放蒜蓉和少許鹽，炒至七成熟便可上桌。我們在剛剛出版的食譜書《在家吃飯》中，介紹了一道簡單健康的「絲瓜雲耳炒肉片」，在清甜中帶一點肉味，老幼咸宜。

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做法：

1.預先把10克乾雲耳洗淨浸軟，撕開菇瓣，用水焯熟。

2.絲瓜刨去皮上的稜，滾刀斜切成塊。

3.三粒乾葱去衣切成小塊，另備薑、蒜頭切片。

4。用150克豬柳脢肉或水腱，切片，加入生抽、糖、胡椒粉和一湯匙水，醃5分鐘後，拌入一茶匙生粉。

5.大火燒熱兩湯匙油，放入薑、蒜頭及乾葱爆香，加入肉片炒至八成熟，再放進絲瓜爆炒至七成熟，加入雲耳兜亂。

6.最後埋薄芡收汁，加入麻油兜勻即成。

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