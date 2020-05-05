【金正恩現身】傳2000性奴陪赴度假區　脫北女孩朴研美爆金正恩視女性如「慰安婦」

▲ 脫北女孩朴研美揭金正恩前往的度假區，有2,000性奴相伴金正恩。

北韓領導人金正恩一度神隱超過兩星期，有專門監測北韓軍事動向的美國智庫發放衛星圖片，顯示屬於金正恩的專用列車早前抵達元山度假區，著名脫北女孩朴研美於4月下旬透露，金正恩為逃避失控的新冠肺炎疫情才神隱。近日，朴研美更揭度假區內幕，金正恩有2,000性奴相伴不愁寂寞。

有關金正恩的消息不斷傳出，早前一度有傳媒報道金正恩命危已成植物人，而出版脫北爆料名作《為了活下去》、現與美國丈夫育有一子的26歲朴研美，在4月下旬表示雖然希望金正恩遇不測，但收到可靠消息他只是避開失控的新冠肺炎疫情赴度假區，指出金正恩會回來。

「歡樂列車」內有美女娛樂團隊

於5月2日，金正恩出現在朝中社發布的照片，有指相片是金正恩在5月1日出席順天磷肥工廠竣工剪綵儀式。同日（2日），身在美國的朴研美在其Facebook再爆金正恩神隱真相，指出如同她所說，金正恩回來了。金正恩前往度假區的專用列車被外界稱為「歡樂列車」，有美女組成的娛樂團隊，專為領導人提供娛樂和服務。

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視一眾女性如「慰安婦」

朴研美發布了2則帖文，其中一段附有影片，影片中有北韓女子歌舞團，她們上身穿著傳統韓服樣式短身的舞衣，下身只穿上如同內褲的高交叉熱褲，性感展示雙腿載歌載舞。朴研美感嘆地說：

這些無辜的婦女唱歌、跳舞及進行難以形容的性行為來取悅這些邪惡的男人，如同「慰安婦」，政權不會將她們視為人類，只是玩具。

度假區有2,000名性奴

朴研美指出，金正恩在被稱為人間天堂的元山度假區避疫，隔離期間有2,000名性奴相伴。2,000名女性在朝鮮被稱為「娛樂小隊」，除了「娛樂」金正恩外，亦為平壤親領導人提供娛樂表演，娛樂小隊性奴的制度，早於金正恩爺爺金日成在位時已存在。朴研美爆料︰

金日成是一個戀童癖者，他痴迷於與年輕的處女發生性關係。這僅僅是金氏獨裁殘酷和不人道的冰山一角。

朴研美希望各界不要忽視這些被壓迫、剝奪人權的女性。

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責任編輯︰王明芳