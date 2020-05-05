【走過鬼門關】抽針檢查細菌入血致敗血病　黃毓民在ICU憂心離世令太太熬不下去

▲ 黃毓民因敗血病一度進入深切治療部。

前立法會議員黃毓民昨晚（4日）在Facebook專頁以「走過鬼門關」為題，透露早前驗血，發現前列腺癌PSA指數過高，擔心有異樣。他在名醫「金刀梁」梁智鴻安排下，到醫院進行超聲波掃描抽針檢查（TRUS Guided Prostate Biopsy），竟因細菌入血而出現敗血病，令他一度在生死邊緣掙扎求存。

抽針檢查致敗血病

黃毓民表示，他於4月23日到醫院進行抽針檢查，正常在完成檢查幾日內可能會出現血尿、發燒等情況，但他的身體極度不適，先是頭痛、頭暈，之後全身發抖、氣促、嘔吐，更發高燒至39.8°C。

翌日他立即入院，經檢查後發現血壓極低，梁智鴻醫生以定速輸液泵施藥提升血壓，但半個小時後仍無仼何上升跡象。梁醫生最終診治為細菌入血，是敗血病，要立即入ICU。嚴重的敗血症會導致供應組織的血流不足，而令器官衰竭甚至休克。

全身插滿喉管 命懸一線

黃毓民回憶起在深切治療病房床上，雙手滿插靜脈注射溶液的膠管，全身都是喉管，包括尿管、胃管；心電圖、強心針，再加上要用呼吸機維生，身體的痛楚不言可喻，但神志仍然十分清醒。

入住深切治療部，都是生命垂危的病人，要在病情穩定無生命危險後才能離開。當時心裏在想，我可以出得來嗎？

在命懸一線的時候，他先是憶起年初在美國離世的次子黃特舜，更曾一度覺得與兒子很快會在天家見面。他又擔心如果自己離世，好不容易才撫平喪子哀痛的妻子也熬不下去，令他有更堅強的鬥志與病魔作戰。

一度怕血流不足致器官衰竭 住院11日後回家

在4月25日（星期六）凌晨，他又開始全身發抖、呼吸困難、嘔吐，醫生向他表示如靜脈輸液無法維持正常血壓，可能要做一個預防靜脈拴塞的手術。幸好他睡醒之後血壓逐步回復正常，血流不足導致器官衰竭的危險解除，而排尿情況亦開始改善，翌日被轉送到普通病房。

離開ICU的頭2天，他因為藥物敏感全身紅腫。隨醫生的悉心治療，情況慢慢好轉，昨日（5月4日）終於可以離開普通病房回家。而他一直擔心的前列腺癌測試結果只是嚴重的前列腺炎，將會在敗血病治癒後休息一段時間再做手術。

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責任編輯：羅嘉欣