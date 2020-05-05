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【疫巿求生】東瀛遊拓網購賣生活百貨　主婦熱捧醬神惡魔雞煲醬登場【內附連結】

精明消費 12:44 2020/05/05

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

東瀛遊開拓網購平台賣生活百貨，開心大發現竟然有「醬神惡魔雞煲醬」，這包被主婦熱捧的醬料經常缺貨。（醬神facebook）

一場新冠肺炎疫情令旅遊業進入寒冬期，於是業界惟有諗計，本業以外稍稍轉型或開拓開源路徑。旅行社東瀛遊最近新開「EGL Market」網購平台，目前暫有超級巿場、生活百貨及嬰兒專區3大範疇。

街外一個雞煲要$200，在家炮製原來也可以。（醬神facebook）

除東瀛遊最耍家的日本產品外，難得有不少本土貨，而開心大發現竟然有「醬神惡魔雞煲醬」（$49），要知道這包醬近來極受主婦們追捧，經常缺貨以外，並出現炒價，而且，有冒牌貨出現魚目混珠。

東瀛遊網購平台有惡魔雞煲醬出售。（EGL Market）

雞煲店轉戰雞煲醬

據悉雞煲醬設計者本在旺角開雞煲店，但因租貴而結業，後轉戰網上店，希望為食客提供懶人包，在家炮製雞煲，簡簡單單變廚神。

一包惡魔雞煲醬內有雞煲醬、8款香料及辣粉，全部獨立包裝，怕辣者可減少甚至不落辣粉。要煮雞煲十分容易，先將香料炒一會，然後落雞件或雞翼，最後與醬料炒勻，全程5分鐘完成。

一包內有雞煲醬、香料及辣粉。（醬神facebook）

人人變大廚

除煮雞外，雞煲醬亦可用來炒蜆、炆雞腳，不少顧客大讚「惹味」、「堅得」，還紛紛在Facebook上載完成品，外觀可媲美街外食店雞煲。

此醬經常缺貨，目前除「EGL Market」網購平台（記者購買時最多只能買兩包），亦可留意「醬神惡魔雞煲醬」Facebook列出的銷售點。

記者：哥頓

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