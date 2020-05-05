【夏天戴口罩】夏天出汗影響口罩過濾效能　醫生：建議帶一兩個口罩更換

▲ 醫生表示，口罩沾濕後，過濾效能會受影響。

夏天到，天氣炎熱易出汗，也容易沾濕口罩。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超接受TOPick訪問時表示，口罩沾濕了，就一定要更換，因為容易令微生物及細菌大量滋生，產生異味，部分人也容易皮膚敏感。而且，病毒有機會滲透口罩內層，致過濾效能下降。梁醫生建議，夏天每天帶備一兩個口罩更換。

皮膚易敏感 病毒也可能滲入內層

梁子超醫生解釋，潮濕和高溫的環境容易引致微生物及細菌大量滋生，並產生抗原，部分人或因而皮膚敏感，出現發炎情況，例如生瘡。同一個口罩，若長時間佩戴，也易產生異味。他又指，若口罩沾濕了，也會令碳酸氣累積，令人沒那麼精神。

另外，口罩沾濕了，會令空氣阻力增加，病毒有機會滲透口罩內層，致過濾效能下降；而且不排除接觸口罩內層時，有可能因此受感染。

醫生：每天帶一兩個口罩更換

梁醫生表示，上班族每天工作8小時或以上，建議每天帶備一兩個口罩更換，濕了就更換，否則會令自己不舒服，情況就像每天換乾淨衣物一樣。他續指，若確保妥善保存，沒有弄濕或弄污，則可在同一日繼續佩戴；否則，也不建議再佩戴。

他又建議大眾使用布口罩，同樣可帶備一兩個更換。若弄濕或弄污，就可更換一個新的；使用過的布口罩只需用梘液或肥皂清洗乾淨，並妥善保存，待乾透後就可再使用。

佩戴口罩要貼面不漏氣

至於口罩的規格，他表示佩戴口罩最重要是舒服，既貼面，又能讓自己呼吸得到的口罩，效能更好。因為若不貼面，打噴嚏或咳嗽時，口罩兩邊很容易漏氣。他又指，在病毒源頭受控的情況下，一般在社區感染機會不大，不是絕對需要高規格的口罩，也未必需要過濾那麼微細的粒子。高規格的口罩較適合在醫院、診所等高危地方使用；離開這些地方後，宜更換口罩。

梁醫生提醒，去人多擠逼、經常走動的地方，必須佩戴口罩，以免污染環境及交叉感染。若辦公室內，同事之間坐得較疏落，而且不會經常走動，則未必需要長時間佩戴。不過，在脫下口罩和佩戴口罩時，也要保持雙手清潔，並妥善保存口罩，以免增加感染風險。

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記者：黃泳欣