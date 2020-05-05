【TVB新劇】荷里活影星加盟參演《飛虎之雷霆極戰》　Lee Pace曾演《哈比人》《Marvel隊長》

▲ 荷里活影星李佩斯（Lee Pace）強勢加盟邵氏兄弟國際影業有限公司及優酷共同合作拍攝製作的時裝警匪劇集《飛虎之雷霆極戰》。（劇照）

邵氏兄弟國際影業有限公司及優酷共同合作拍攝製作的時裝警匪劇集《飛虎之雷霆極戰》（Flying Tiger II），將於5月18日在無綫翡翠台首播，屆時除了會出現兩綫劇集「馬國明打馬國明」之外，此齣30集新劇另一亮點還有荷里活影星李佩斯（Lee Pace）強勢加盟，不如讓大家先認識41歲的李佩斯是何許人。

▲ 李佩斯在劇中飾演茨國特工Sam Colin，亦忠亦奸、身份複雜，因被法利群島特工要脅其家人而變節成為恐怖分子。（劇照）

由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、梁競徽、吳啟華、王敏德、汪明荃、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯、蔡潔、余香凝、苟芸慧、譚凱琪、姜大衞、林嘉華、潘志文、鄭子誠等合演的《飛虎之雷霆極戰》，是李佩斯首次參演香港電視劇並進軍大中華市場。

他在劇中飾演茨國特工Sam Colin，亦忠亦奸、身份複雜，因被法利群島特工要脅其家人而變節成為恐怖分子，但其後會於劇終前返回茨國，並改邪歸正。李佩斯除與黃宗澤飾演的前下屬兼好友汪國棟，會有最多的合演戲份之外，也會與「同聲同氣」的王敏德及張曦雯有對手戲。

▲ 李佩斯最廣為人熟悉的角色是《點到即止》（Pushing Daisies）的批餅師Ned。（劇照）

承接上集《飛虎之潛行極戰》劇情，續集《飛虎之雷霆極戰》講述一位警隊精英將要潛入一個極度危險的犯罪組織，李佩斯的角色極其關鍵，也開正他正中帶邪的風格本色，事關跟他過往參演荷里活影片的角色，也大多是亦正亦邪。

▲ 李佩斯於《哈比人》（The Hobbit）三部曲電影飾演精靈王瑟蘭督伊（Thranduil），不食人間煙火型格，冷酷驚艷。（劇照）

美國演員李佩斯，1979年3月25日出生於俄克拉何馬州的Chickasha，活耀於電影圈、舞台劇與電視圈。最廣為人熟悉的角色是美國廣播公司的2007年劇集《點到即止》（Pushing Daisies，明珠台曾播映全兩季）中的Ned——一個擁有「輕輕一點」就能令人死而復生奇能並協助破解兇殺案的批餅師，他亦因這角色而在2008年被提名金球獎和艾美獎的最佳喜劇類男主角。

其他受人注目角色還包括於2012年起的《哈比人》（The Hobbit）三部曲電影飾演精靈王瑟蘭督伊（Thranduil），其不食人間煙火的高傲和型格，冷酷驚艷，深入民心。

至於在2014年《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）及2019年的《Marvel隊長》（Captain Marvel）飾演奸角Ronan，外形同樣別樹一幟。2018年參演的電影《Driven》成為威尼斯影展的閉幕電影，並曾在多倫多國際影展放映。

▲ 李佩斯於《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）飾演奸角Ronan。（劇照）

李佩斯年前曾在其Twitter帳戶自稱是「Queer」一族，並對於自己能夠擔任一些Queer角色，包括電視劇如2003年的《Soldier's Girl》、2014年的《Halt and Catch Fire》，以及舞台劇如2011年的《The Normal Heart》、2018年的《Angels in America》，都對他整個影視生涯都很重要。

「突然出櫃」只因他於訪問中指自己曾與男性及女性交往過，沒料到會有人在意這話題，希望日後傳媒訪問他時，仍然是以他的工作為重點。

據外國傳媒《Variety》所指，今次李佩斯雖然只逗留香港及倫敦拍攝4星期，然而據劇組透露，其片酬高達7位數美金。不過李佩斯曾於訪問中解釋今次參演與片酬無關，只是自己一直對中國很感興趣，亦很喜歡香港的美食。

「來香港吃點心是我多年來的願望，我來拍電視劇就有機會吃啦！我還聽說在香港行山是一件很棒的事，雖然我沒有很多時間，但都希望能抽空登山。」未知他可有機會「野生捕獲」周潤發呢？

記者：Kristy