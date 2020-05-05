【降魔的2.0】李日昇冬天捱凍濕身演怨魂　感激胡鴻鈞贈暖包馬國明遞毛巾【有片】

▲ 李日昇於《降魔的2.0》以不同方式演繹Teddy。

承接上輯《降魔的》氣勢，《降魔的2.0》成為不少觀眾期待以久的劇集。而《降魔的2.0》終於在昨晚（5月4日）首播，普遍口碑不錯。在《降魔的2.0》第1集已登場的Teddy（李日昇飾），分別以3種不同的身份出現，考驗李日昇的演技。

李日昇接受TOPick訪問，談今次《降魔的2.0》演出，以及回想起當年由童星入行的經歷。

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▲ 李日昇於《降魔的2.0》飾演的Teddy需要經常濕身。（TVB截圖）

李日昇晒多層次演技

李日昇在飾《降魔的2.0》演的Teddy本來很懦弱，卻因為被朋友欺負而浸死，死後的Teddy遇上豪仔（胡鴻鈞飾）並獲對方賜予力量成魔。

李日昇向TOPick訪問表示，當中最他認為最難演是懦弱的Teddy：「那段時間的我沒甚麼感到害怕，因此演出時回想一些小時候害怕的事。從小入行的我害怕被身邊人批評，別人對我比其他小朋友有更多評頭品足，上學時的意力也比別人多，以致我走在街上已感到戰戰兢兢。以前的拍攝場地全都是成人，大家工作都很認真，會怕阻礙別人收工或被罵。」

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▲ 為免被吳香倫爆喊時影響，李日昇飾演死屍時需要時刻保持安靜。（TVB截圖）

扮演戲份較少的死屍Teddy時，李日昇需要赤裸上身躺在屍袋內：「飾演死屍時要盡量保持平靜，因為Helen姐（吳香倫）在旁邊哭得很厲害，盡量不被她感染到，不能有任何動靜。」

至於Teddy的成魔之路，李日昇說：「被魔上身的Teddy有點似我，本來的我一直都將自己壓抑得厲害，自從投入健身後才學懂如何釋放自己壓抑的情緒，拍攝時會聯想一些很生氣的事。」

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▲ Teddy（李日昇飾）被豪仔（胡鴻鈞飾）被教唆後成魔。（TVB截圖）

李日昇感激劇組照顧

Teddy被朋友壓在水中溺斃，李日昇憶述：「由於我演的角色是被人浸死，演出時長時間要濕身，拍攝時正值冬天，所以都很寒冷。工作人員、演員如馬明、胡鴻鈞都很關心我，胡鴻鈞給我暖包，馬明也給我毛巾，所以停機後感到很溫暖。」

他感謝劇組幫助他入戲：「今次拍劇是由我很喜歡的細Ming（譚穗銘）導演執導，他不會說多餘的話，並會很用心、認真地對待每個鏡頭。他常親身示範讓我看，例如我需要扒在草地上演，他也扒在草地上示範，但其實那草地是濕的。他總會演一次給我看，所以我覺得指示很清晰。」

▲ 成魔後的Teddy（李日昇飾）與馬國明有打鬥戲。（TVB截圖）

他又大讚嘟嘟（方駿釗）監製：「他對人非常好，很真誠、有禮貌及很親切，所以我所看見的就是，只要你對別人用心，便會有一班人用心去幫助你及跟你合作。」

他覺得這次的拍攝很開心：「收到劇本時都很興奮，能有個有發揮的角色，而且整個團隊都很認真、用心。特別是馬明，他無論面對多大壓力，都能很專業、認真去演，我覺得他很厲害。」

▲ 李日昇大讚馬國明專業。（TVB截圖）

▲ 李日昇現時為健身教練。（李日昇IG圖片）

「大隻仔」李日昇當健身教練

李日昇最近忙於健身工作：「現時當健身教練，我沒有特別為未來做演員而舖路。自6歲開始便在這行工作，小時候覺得自己沒有甚麼可能性，曾覺得自己下半世都是當演員，卻局限了自己。現時會想試試有其他經歷，我覺得自己的經歷太少，不夠料去當演員。」

記者：梁樂欣

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