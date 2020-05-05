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【同心抗疫】疫境中留家跟家人慶祝29+1　黃芷晴學煮甜品盼開蛋糕店

娛樂 13:02 2020/05/05

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

疫情肆虐，黃芷晴跟親人留家慶祝29+1。

模媽樂基兒(Gaile)及丈夫Ian以及「星二代」黃芷晴及家人等，響應留家抗疫，身體力行支持某保險公司的「#stayhomemoments」活動。

剛踏入29+1的黃芷晴為了抗疫，選擇留家跟至愛親人慶祝生日，她說：「每年生日我都會約婆婆、爸爸媽媽一起外出食飯慶祝，但婆婆年事已高，屬疫症的高危一族，所以今年齊齊留家叫外賣。」

她亦表示在疫境中過生日，感覺難忘，原打算跟年紀相同的朋友大肆慶祝，現在覺得健康要緊，所以改用 Facetime 隔空食外賣慶祝。

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由於外婆年事己高，黃芷晴選擇在家慶祝30歲生日。

對於長時間留家抗疫，黃芷晴最近愛上打機，她說：「我亦會做浮游花手工，練習煮甜品，希望疫情過後可以開蛋糕店。」

另外樂基兒日前跟老公留在家中慶祝拍拖紀念日，在家中重溫吃飯看戲的甜蜜拍拖時刻，她說：「愛吃辣的我們最喜歡中環半山的一家川菜館，那裡有很多麻辣菜式選擇，我們常常到那裡拍拖食晚飯，拍拖紀念日點了這餐廳的外賣。」

除了跟老公慶祝紀念日之外，Gaile亦把握留家抗疫的時間，跟一歲兒子 Hunter 共度親子時光，她說：「最享受與 Hunter 的親子時間，平日下廚、清潔家居、整理家中收納，時間過得很快。」

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樂基兒跟丈夫在家慶祝拍拖紀念日。

就連日前兒子一歲生日，她都是小心至上，留在家中開小型派對：「我點了外賣 pizza，亦煮了一些小食，以汽球佈置成星星及 Baby Shark 主題的小型派對，一家三口簡簡單單地過，希望為 Hunter 留下開心回憶。」


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撰文 : TOPick柴犬出動

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