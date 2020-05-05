涉8.31參與未經批准集結　黎智英楊森李卓人今午提堂

▲ 兩案今午於西九龍法院提堂，被告之一黎智英。（資料圖片）

壹傳媒（00282）創辦人黎智英、民主黨前主席楊森及職工盟秘書長李卓人，涉於去年8.31參與未經批准集結，3人同被控明知而參與未經批准集結罪，黎智英另被控1項恐事恐嚇罪，兩案今（5日）午於西九龍裁判法院提堂。

3名被告為黎智英（72歲），報稱壹傳媒創辦人；楊森（72歲），報稱港大社會行政學系助理教授及李卓人（63歲），報稱職工盟秘書長。

3人同被控1項明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年8月31日，在無合理辯解的情況下，明知而參與一個違反香港法例《公安條例》的規定下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據《公安條例》第17A(2)(a)條而屬未經批准集結。

黎智英另被控1項刑事恐嚇罪，控罪指他於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身受損害，意圖使他受驚。

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記者：林欣樂