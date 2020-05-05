  • 29°C
香港時間 : 2020505日 (二) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉8.31參與未經批准集結　黎智英楊森李卓人今午提堂

社會 13:05 2020/05/05

分享：

熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

兩案今午於西九龍法院提堂，被告之一黎智英。（資料圖片）

壹傳媒（00282）創辦人黎智英、民主黨前主席楊森及職工盟秘書長李卓人，涉於去年8.31參與未經批准集結，3人同被控明知而參與未經批准集結罪，黎智英另被控1項恐事恐嚇罪，兩案今（5日）午於西九龍裁判法院提堂。

3名被告為黎智英（72歲），報稱壹傳媒創辦人；楊森（72歲），報稱港大社會行政學系助理教授及李卓人（63歲），報稱職工盟秘書長。

3人同被控1項明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年8月31日，在無合理辯解的情況下，明知而參與一個違反香港法例《公安條例》的規定下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據《公安條例》第17A(2)(a)條而屬未經批准集結。

黎智英另被控1項刑事恐嚇罪，控罪指他於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身受損害，意圖使他受驚。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：林欣樂

遊行集會 黎智英 民主黨 楊森 李卓人 壹傳媒（00282） 美國民主黨

最高瀏覽

【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
22:25 2020/04/27
【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取
10:41 2020/05/04
【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取
【新冠肺炎】本港再錄個案連續2日零確診斷纜　衞生防護中心下午將舉行疫情記者會
14:20 2020/05/04
【新冠肺炎】本港再錄個案連續2日零確診斷纜　衞生防護中心下午將舉行疫情記者會