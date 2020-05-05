香港再出發大聯盟宣布成立　1545名共同發起人包括李嘉誠三父子

▲ 「香港再出發大聯盟」今日成立。（馮漢柱攝）

由全國政協副主席董建華、梁振英牽頭組織的「香港再出發大聯盟」今日宣布成立。大聯盟共有1545名社會各界人士擔任共同發起人，包括多位地產商，如長和系資深顧問李嘉誠、李澤鉅及李澤楷三父子；恒基李兆基及李家傑、新地郭炳聯及郭基煇、新世界鄭家純及鄭志剛等；信和置業董事局主席黃志祥等等。

董建華表示，香港目前有疫情、經濟及政治危機，強調中央政府堅守一國兩制的初心仍然存在，從來無改變過，又指香港絕大多數市民，包括不同政治光譜的人都支持一國兩制，「我們要珍惜一國兩制，這是香港人的共識。」

董建華致辭時指，經過全港750萬市民多個月的共同努力，香港總算在抗疫路上取得階段性成果，不同專家警惕疫情可能今年秋冬捲土重來，在全球疫情都未遠離、預防疫苗未面世之時，大家不能夠有半點鬆懈，所做的一切必需保障市民健康及安全。

他又提到，持續大半年修例風暴將香港社會弄到支離破碎，反對派不惜手段搞「攬炒」，是損害所有港人共同利益，將香港推向懸崖邊緣。他反問這些人是否真的想摧毀香港未來，「不會讓你們成功的。」

董建華指，本港經歷多個月修例風波及新冠疫情雙重衝擊，面臨非常嚴峻局面，所有愛護香港的人都意識到，香港不能再這樣下去，大聯盟的成立有特殊意義，因為一大群有識之士都認為香港需要新起點，香港人需攜手同心走出困境。

梁振英提到，大聯盟將會循三個方向幫助各界，包括振興經濟，爭取為本屆各級畢業生尋找工作、面試、培訓等機會，或邀請他們以義工身份服務社會，不會讓年青人投閒置散。同時配合政府做好防疫工作，本周向全港派發400萬個兒童口罩及600萬個成人口罩；以及向外宣傳香港。

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記者：李淇