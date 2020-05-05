【大義滅親】舅父患癌無兒無女外甥女主動照顧　硬要嫁給對方母看穿陰謀告上庭

▲ 內地一名男子患末期肝癌，外甥女主動照顧並嫁給對方，最後被母親大義滅親，送上法庭。

有些人為了錢，可以不惜一切，壞事做盡。內地貴州一名女子得知舅父患癌後，主動提出照顧對方，並搬到舅父家中同住。不久，兩人宣布結婚，事件令親戚們霧裡看花。女子依計劃與舅父結婚，原本以為順利得到遺產時，女子的母親大義滅親，揭穿女兒的真面目，將她告上法庭。

綜合內地媒體報道，貴州貴陽市一名梁姓男子膝下無子，2019年9月檢查出罹患肝癌晚期，但由於他沒有直屬親戚願意照顧，正當心灰意冷之際，婁姓外甥女自動請纓擔起照顧舅父的責任，更不惜搬到舅父家中同住。沒想到，二人感情火速發展，相處短短一個月便向外界宣布結婚，親友得悉後感嘩然。

看準舅父將會離世謀財產

二人的婚姻關係屬「亂倫」，所謂的「真愛」受盡外界抨擊，婁女一意孤行硬要結婚。原來一切都有目的，她看準舅父無兒無女無妻，離世後遺產沒有人繼承，為了得到遺產才與舅父結婚。

母親看穿陰謀 大義滅親

舅父在今年4月9日因病離世，正當婁女以為所有事情都在她預料之內時，以為很快就能順利得到財產，這時，婁女的母親大義滅親。

母親於4月20日向地方法院提告，控訴女兒因看中舅父死後無人繼承的財產，才願意嫁給對方。直至4月24日，當地法院就案件宣判，根據中國法規《婚姻法》第七條規定，直系血親和三代以內的旁系血親禁止結婚，而梁男是婁女的親舅父，因此婚姻明顯違法，所以宣判二人婚姻無效，婁女不能拿到舅父的財產，打爛她的如意算盤。

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責任編輯：王明芳