15歲男生涉藏鐳射筆改裝傘判更生中心　上訴質疑裁判官裁決邏輯犯錯

▲ 16歲男生今（5日）就定罪向高等法院提出上訴。（資料圖片）

去年9.21有人發起屯門公園示威行動表達訴求，當時15歲男生於屯門站附近涉藏有鐳射筆及改裝長傘等被捕，經審訊後被裁定管有攻擊性武器及在公眾地方管有攻擊性武器罪罪名成立，被判入更生中心，男生今（5日）就定罪向高等法院提出上訴。上訴一方質疑裁判官邏輯上犯錯，裁定參予和平遊行帶備防具必然有意圖傷人，並錯誤裁定男生所攜的鐳射筆、雨傘及行山杖均屬攻擊性武器，實是本末倒置；法官聽取陳詞後押後判決。



上訴人現年16歲，早前經審訊後被裁定1項管有攻擊性武器及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪罪成，控罪指他於2019年9月21日於屯門站公共交通交匯處巴士站，管有1支發射綠色強光的鐳射筆；及管有1把改裝雨傘和1支改裝行山杖。上訴一方表示，上訴人最快可於下月獲釋。



代表律師指就定罪提出上訴理據包括，上訴人於沒有家長陪同下，警方亦沒有作出警誡下向上訴人問話階段得出答案，做法不公平，原審裁判官卻沿用有關招認。



上訴人原被控1項管有適合作非法用途工具，原審裁判官認為控罪與控方的證供不符，於裁決前依《裁判官條例》第27條行使權力，修訂控罪為管有攻擊性武器。代表律師質疑做法值得商榷，高院法官質疑當時代表律師曾否表示要求重新展開審訊，代表律師同意當時沒有提出異議。



代表律師指，上訴人參予和平遊行時帶備裝置旨在保護自己，因去年7.21元朗曾發生襲擊事件，上訴人帶備防具屬緊慎做法。原審裁判官裁定上訴人藏有鐳射筆，唯一不可抗拒推論是有意圖作為攻擊性武器。代表律師指，裁判官忽略了鐳射筆的作用，包括作出訴求，例如去年8月大批人士到太空館以鐳射筆照射於牆上，故此裁判官認為參予遊行帶備的物品便屬攻擊性武器，屬邏輯上犯錯。



至於上訴人帶備的雨傘及行山杖，代表律師指裁判官未有考慮物件是自然破爛或是被改裝。代表律師指，雨傘可於遊行遮檔容貎，屬防護作用，而缺乏手柄的行山杖亦不適用於攻擊他人，質疑裁判官說法荒謬及本末倒置，亦沒有考慮上訴人只是物盡其用，是於提倡環保意識下的唯一合理推論。



律政司一方則認為參予和平遊行卻帶備護革，必然是自相矛盾，而上訴人所選用的行山杖是收藏於雨傘中，聲稱不知是破爛或行山杖沒有手柄，立論匪夷所思。律政司一方同意鐳射筆有其他用途，惟於本案中整體唯一推論的意是上訴人使用有關改裝傘、行山杖及鐳射筆作傷害他人用途。

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記者：林育慧