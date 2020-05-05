【新冠肺炎】健身中心或可復業但須小班授課　業界指開業比停業蝕更多

▲ 有健身博擊業界代表指，部分健身中心作大班教學，平均10多人一班。惟要求小班教學，形容與「判死刑」一樣。（資料圖片）

新冠肺炎疫情漸趨緩和，多項防疫措施將於後日（7日）屆滿，據悉行政會議今早（5日）討論放寬防疫措施，大部分受影響的行業包括戲院、美容院和健身室只要符合一些條例可重新開業，其中健身室暫不可開設大批人一起參與的大班，並需定時為器械消毒。

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香港美容業總會創會主席葉世雄今早（5日）在電台節目表示，業界希望能盡快恢復營業，目前已經開始預約客人。他暫時未清楚政府會否強制要求美容師戴眼罩等，但要做到相關要求沒有難度，預計重開早期會爆滿, 但整體生意仍要觀察。

健身博擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎表示，部分健身中心作大班教學，平均10多人一班。惟要求小班教學，形容與「判死刑」一樣。他又指，雖收入減少，但租金、電費及人工等成本一樣，重開比停業更蝕，建議政府應根據地方面積作規管人數。

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戲院商會副理事長崔顯威則表示，曾與政府探討重開後的防疫措施，包括不許飲食，隔行售賣戲票等，相信若戲院能重新營業，大部分戲院會隔行售賣戲票。他天指，以往5月是淡季，現時亦未有宣傳，估計重開後生意仍會大受影響，加上荷里活大片延遲上映，不排除戲院開業後或會播放舊戲。

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責任編輯：陳子謙