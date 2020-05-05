【文武雙全】出身瑜伽世家連林子祥都識　林德信︰爸爸瑜伽叻過我

▲ 林德信外表斯斯文文，其實他是位有逾10年經驗的瑜伽導師。（曾耀輝攝）

星二代林德信（Alex），雖然挾着「林子祥兒子」之名闖娛樂圈，其實他一直想告訴大家，他有另一個身份──瑜伽導師。在新冠肺炎疫情肆虐下，Alex的拍戲及音樂工作亦受影響，他反而趁這段空檔期「重操故業」，在YouTube密密拍片教做瑜伽。

別看Alex外表斯斯文文，其實他是一個有十幾年教學經驗的瑜伽導師。「還記得第一次接觸瑜伽是在洛杉磯讀大學時，當時媽媽帶我去一間很大型的瑜伽學校，每次有二、三百人上堂。恰巧那時又踏入思考人生目標的階段，瑜伽的出現剛好幫到我，令我非常投入。」

▲ 就算是高難度的瑜伽動作，也難不到Alex。（林德信ig圖片）

兩年後Alex大學畢業，他原本想回香港做音樂，但機緣巧合下他參加了一個瑜伽訓練課程，並考獲導師牌，最後更決定留在洛杉磯全職教瑜伽，一教就5年。

瑜伽的確改變了我的人生，讀大學時很迷失，有壓力又要搵錢，但瑜伽很快幫到我調整生活習慣及人生方向，因為老師很嚴格，令我往後做事更有要求及堅持。

▲ Alex近日密密拍片教瑜伽，再放上YouTube。（B Wong攝）

原來不只Alex的媽媽，連其嫲嫲也是一位瑜伽導師，他可謂出自瑜伽世家，那會否教爸爸阿Lam一兩招呢？

他的瑜伽功力也很厲害！他自細有跟嫲嫲學幾招，他的要求甚至高到跟我老師差不多，不用我教呢！

近月受疫情影響，雖然Alex開始發展網上教瑜伽，對於歌影視三棲的他來說，工作上最大滿足感依然是來自音樂。「未來想與多些獨立的音樂人crossover，創作更多不同類型的音樂。」

▲ Alex與爸爸林子祥老友鬼鬼，兩人在音樂創作、拍戲及做人處事上也無所不談。（IG圖片）

Alex說爸爸阿Lam也很關心他的事業發展，間中會致電問他近況，以及給予意見。「爸爸本身也是一位創作歌手，所以他也很了解從創作中所獲得的快樂，很贊成我繼續投入音樂事業，並鼓勵我趁近日留家避疫不妨寫多些歌。」

記者︰黃依情