【降魔的2.0】過鏡幾秒演馬明至愛「瑠佩玥子」　大馬來港劉芷希慘遭拖糧仍無悔追夢

▲ 劉芷希演《降魔的2.0》的「瑠佩玥子」。

《降魔的2.0》昨晚首播，第一集馬國明演的小馬，雖繼承伏妖天命，但依然是閒時會在家睇AV的貼地的士佬，而昨晚就講到馬明獨自欣賞女優「瑠佩玥子」的「演出」，雖然小馬所看的畫面只在劇中出現幾秒，但眼利的網民已發現「瑠佩玥子」的真身，是曾演《黃金有罪》的劉芷希。

《降魔的2.0》首集講小馬家中睇「愛情動作片」，碟中女主角叫「瑠佩玥子」，不過小馬看片途中，真的召喚了劉佩玥所演的貝貝娜出來。

▲ 馬國明依然是《降魔的》愛看AV的貼地的士佬。（影片截圖）

「瑠佩玥子」的演出在電視畫面只出現幾秒，但網民已發現扮女優的原來是曾在《黃金有罪》演舞女被注目的劉芷希（Kimmy）。雖然只是過鏡演出，劉芷希依然敬業大派福利，表現專業。

▲ 雖只過鏡幾秒，劉芷希仍大派福利。（影片截圖）

【黃金有罪】從馬來西亞來港追夢 劉芷希入行3年曾遭拖糧騙財

現年34歲的劉芷希（Kimmy），出生於馬來西亞吉隆坡，自小品學兼優的她，大學出國於昆士蘭大學修食品科學及營養系，畢業後返國從事營養師工作，後轉職高級銷售主管，但工作8個月後，她覺得未夠挑戰，投身模特兒行業。

2012年，Kimmy曾在《中華小姐環球大賽》中奪得亞軍、「完美體態小姐」及「最高貴氣質小姐」三項殊榮。2017年，她來港參加《香港珠寶小姐》，獲冠軍後決定留港發展。

▲ 劉芷希由大馬來國追演員夢。（取自IG）

初入行的劉芷希簽約模特兒公司，但離鄉別井，生活辛酸，因想居住地方接近工作地點，故用8千元租住200呎劏房，但期間曾被其他住客偷走財物，損失7、8萬元。

她又試過曾被模特公司拖糧，生活拮据，但亦怕家人反對自己入行，故不敢求助，只能背人垂淚。

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▲ 3年前來港選香港珠寶小姐，改變人生。（取自IG）

後來，Kimmy自薦加入TVB，但卻因起步遲而令她失去信心，3年來都只演路人甲的角色，公司裏的同事及導演監製對她也未必認識。

Kimmy平日都非常節儉，出入以交通工具為主，除工作外也減少外出。

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▲ 在《黃金有罪》演舞女受到注目。（取自IG）

除TVB的工作外，她也有外接廣告，但也會每個月都擔心下個月的生活費。2018年，Kimmy參演由李思捷執導的電影《一家大晒》，隨後又拍攝保險套廣告，其豐滿的身材因而受到網民關注。

2019年，Kimmy簽約邵氏，劇集拍攝慢慢增加，正在播出的《黃金有罪》是她3年來最重戲份的一套劇集。

她亦憑《黃金有罪》演舞女角色，受到注目，演藝事業有起色，今年Kimmy參予的劇集還有《降魔的2.0》、《逆天奇案》及《十八年後的終極告白》等。

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