東涌至機場穿梭鐵路研究擱置　路政署拖足3年才交代

▲ 東涌綫延綫工程正準備展開，料2023年動工，機管局曾研究興建穿梭鐵路，來往機場及東涌東站的可行性。（資料圖片）

TOPick日前引述報道，機管局2016年曾研究興建穿梭鐵路，來往日後東涌東站及機場島的可行性，但該研究已中止。立法會鐵路事宜小組今（5日）開會，討論港鐵東涌綫延綫發展，期間路政署主動於會上交代穿梭鐵路或遇施工困難，也憂慮日後或影響東涌綫載客量，指出興建穿梭鐵路並不可行。

東涌東來往機場中止研建鐵路 機管局：研究其他交通配套

路政署鐵路拓展處副處長魏漢華稱，倘建穿梭鐵路，需於日後東涌東站的穿梭鐵路月台，加建一小段路軌，接駁到現有機場快綫路軌，才可利用機鐵剩餘容量，來往東涌東站及機場島。

▲ 當局曾研建一小段穿梭鐵路路軌，接駁至現有機鐵網絡。（立法會截圖）

不過魏漢華指出，加建路軌遇到技術困難，主要是施工範圍（即現有路軌）較狹窄，一旦穿梭路軌需跟機鐵路軌接駁，施工時就要減慢現時機鐵列車車速，由現時每小時135公里減至50公里，引述港鐵估計約需3至4年，拖慢機鐵運載效率。

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署方又憂慮倘建穿梭鐵路，會令部分現有機場快綫乘客轉乘東涌綫，令東涌綫載客量提早超出容量。加上穿梭鐵路佔用機鐵路軌，將降低機鐵增加班次的靈活性；而且穿梭鐵路工程也會拖慢東涌東站完工時間，需延長多1至2年。

魏漢華稱，政府會繼續跟專營巴士營辦商緊密監測乘客需求，適時新增路線或加強現有巴士服務。

田北辰：應研究東涌區智能鐵路

實政圓桌田北辰批評，現時東涌區交通已很擠塞，增加路面班次出入機場是不可行。他又稱，日後東涌居住人口有27萬，形容遲早變「西鐵翻版」，迫到無人有。他稱該區倘提倡「原區就業」，達至宜居城市概念，政府就應要求港鐵及機管局，研究興建無人駕駛智能鐵路系統，貫通東涌東站、東涌站、國泰城、機場、亞博館及大橋人工島，由機管局出資研究。

運輸及房屋局局長陳帆回應稱，得悉港鐵及機管局正研究其他交通方案。

魏漢華透露，原本有關議題屬鐵路事宜小組的「待議事項」。該議題原本並無列入今次會議的議程，而政府也從未對外交代研究結果。經過TOPick日前獨家報道後，署方始主動將研究結果，提到立法會交代。

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記者：吳卓峰