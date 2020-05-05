【日本疫情】年輕OL明知確診照搭長途巴回東京　一名密切接觸男子相繼染疫

▲ 日本一名20多歲女子近日返回山梨縣家鄉後確診，仍搭乘高速巴士回東京。

新型冠狀病毒在全球各地蔓延，日本確診人數逾1.5萬，死亡個案超過500宗。然而，疫情當下仍有人妄顧他人安全，備受爭議。日本一名20多歲女子近日在返回山梨縣家鄉後確診，仍搭乘高速巴士回東京家中，與她有密切接觸的一名男子隨後亦相繼染疫。事件引發網上爭議，當局呼籲同車乘客如有憂慮需向鄰近醫務所進行諮詢。

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據《讀賣新聞》報道，山梨縣政府5月4日公佈，一名20多歲的女性上班族在4月29日回到家鄉山梨縣，因味覺及嗅覺出現異常，於是在5月1日接受新型冠狀病毒檢測，當時縣政府要求她留在家中切勿外出。然而在5月2日上午9時，當局通知她確診時，她卻表示自己已搭高速巴士回到東京都內住處。

後來女子朋友證實，女子其實是收到確診通知後，在5月2日上午10時前往富士急高原樂園巴士站，搭上前往新宿的高速巴士。而與她有密切接觸的一名山梨縣內20多歲男性亦在之後確診感染。

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事件曝光後引起網上爭議，不少網民質疑女子明知染疫仍乘搭長途巴士的行為。據《每日新聞》報道，山梨縣政府表示，這種行為會令人曝露於危險之中。如果曾與這名女子搭乘同班車的乘客，對健康有任何擔憂，建議向附近醫務所進行諮詢。

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責任編輯：羅嘉欣