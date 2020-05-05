【新冠肺炎】調查：7成受訪巿民認為應繼續實施內地入境檢疫措施

▲ 調查指約7成巿民認為仍應繼續對從內地入境人士實行強制檢疫措施。(資料圖片)

調查：7成受訪巿民認為應繼續實施內地入境檢疫措施

本港新冠肺炎疫情放緩，港府亦將宣布放寬各項社交距離等限制措施。香港研究協會上月27日至本月3日，以隨機抽樣電話訪問了1,411名18歲或以上市民，以了解市民對新冠肺炎相關議題的意見。調查結果顯示，近半受訪者（47%）認為港府應該放寬限聚令相關措施，而認為應「維持不變」和「收緊」的比例則各佔三成二及12%。

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目前，港府仍規定所有從內地入境香港或過去14日曾到內地的入境人士均要強制檢疫14日，相關要求也將於本周四(7日)屆滿。而近7成受訪者（69%）認為政府應該繼續實施相關措施，而認為不應該的則佔17%。

當問及受訪者是否滿意政府「防疫抗疫基金」目前所推行的措施時，表示「非常滿意」或「比較滿意」的合共佔49%，而表示「非常不滿意」或「比較不滿意」的則佔47%。結果顯示滿意與否的比例相若，反映市民對相關措施的評價好壞參半。

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對於是否擔心自己感染新冠肺炎，表示「非常擔心」或「比較擔心」的比例合共佔57%；而表示「非常擔心」或「比較擔心」因疫情而出現經濟困難的比例則合共佔74%，較前者高17%。結果顯示，現階段市民認為疫情對經濟的威脅高於健康，相信與本地疫情近日有所放緩有關。

另，65%市民預計香港疫情會於第2至第3季消退，其中「7月至9月」的佔38%，「4月至6月」佔27%。

調查機構香港研究協會認為，香港經濟及市民生活深受疫情打擊，協會促請港府虛心聆聽市民在疫情下的真正需要，加快落實及完善經濟支援措施，以協助受疫情影響的市民。雖然本地疫情有所緩和，但協會呼籲社會大眾切勿鬆懈，必須繼續做好防控工作、保持社交距離，避免疫情反彈引發下一波公共衛生危機。

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責任編輯：楊玉珠