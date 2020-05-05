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【新冠肺炎】酒吧可重開惟不得有現場音樂表演　K房夜店派對房間續關閉

社會 15:18 2020/05/05

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

行政長官林鄭月娥今率領食衞局局長陳肇始等局長見傳姀，交代限制措施最新安排。（經濟日報資料圖片）

因應本港新冠肺炎疫情，港府早前推限制不得多於4人聚會的限聚令，有限期將於後日(7日)屆滿。行政長官林鄭月娥今率領食衞局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄等公布措施新安排，當中限聚令等措施延長14日至5月21日，但會放寬公眾地方群組聚集人數至8人，而食肆同枱入座限制亦放寬8人，其他規定維持不變，包括戴口罩、維持1.5米桌距等。

【新冠肺炎】張竹君：限聚令人數限制無科學根據　最重要精神上勸喻市民勿聚集

而早前須暫時停業的七個處所，如遊戲機中心、健身中心、美容院、按摩院，戲院等遊樂場所、麻將及天九耍樂處所可恢復營業，惟要求上述處所營業期間規定，需戴口罩、備有搓手液及需為顧客量體溫；部分場所如戲院售票會有特別安排，予場內不會坐滿，而美容院職員特別措施。

至於酒吧或酒館亦可恢復營業，但需限制人數，同時不可有現場音樂表演及跳舞。餘下卡拉OK、派對房間、夜店或夜總會，以及浴室等高風險場所需持續關閉。有關措施將於5月8日零時零分起生效。

【限聚令】飲食業界料政府局部放寬限制　黃傑龍：若無放寬母親節會取消部分訂單

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責任編輯：陳正怡

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