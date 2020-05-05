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建制派提交動議譴責郭榮鏗　民主派就內會事宜尋求法律意見

政治 15:03 2020/05/05

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建制派今日（5日）提交動議譴責郭榮鏗議案，預計最快在5月20日立法會大會討論。（資料圖片）

立法會內務委員會至今仍未選出主、副主席，港澳辦及中聯辦日前發稿批評，郭榮鏗和部分泛民議員阻撓內會選舉。建制派今日（5日）提交動議譴責郭榮鏗議案，預計最快在5月20日立法會大會討論。新民黨葉劉淑儀表示，郭榮鏗完全沒有否認「聲稱拉布是為阻止國歌法﹑國安法﹑辱警法上會」，亦沒有否認拉布6個月，形容這是鐵一般的事實，建制派對此十分失望，郭榮鏗也違背他的誓言，違背作為議員擁護基本法的責任。

經民聯梁美芬指，提交動議譴責是回應社會大眾的要求，認為郭榮鏗過去幾個月的主持會議表現，已經成為一個實實在在的「攬炒派」，很多法律界人士促請她作實際行動。她又說，主持有責任停止一些不相關及無意義的發言，而郭榮鏗本人亦說明這是要癱瘓內會。

另外，民主派會議召集人陳淑莊表示，民主派正就內務委員會主席選舉的事宜，決定向兩名熟悉議會程序和憲法等的資深大律師，尋求獨立法律意見，期望在星期五內會開會之前獲得意見，強調做法是希望讓議員和公眾，有多一個法律意見參考。

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責任編輯：莫稼浩

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