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【新冠肺炎】港府放寬多項防疫措施　食肆限座及限聚令放寬至8人

社會 15:08 2020/05/05

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

林鄭月娥宣布放寬多項防疫措施，包括放寬「限聚令」及食肆每枱人數上限至8人。

本港新冠肺炎疫情緩和，行政長官林鄭月娥今日（5日）宣布放寬多項防疫措施，包括放寬「限聚令」及食肆每枱人數上限至8人；而禁止營業的11類場所中，當中7類包括遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所（包括戲院等）、美容業、按摩院，和麻將天九耍樂的場所可恢復營業，但仍要合乎一定規定，如戴口罩、提供搓手液等。

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林鄭月娥又指，另外4類較高風險處所，包括卡拉OK、浴室、派對房間、夜店和夜總會，則需要關閉多14天，上述措施會由5月8日凌晨起生效，有效期14日至5月21日。

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記者：陳子謙

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 林鄭月娥 疫情 限聚令

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