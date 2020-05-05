【復課安排】林鄭公布中三至中五於5月27日先復課　K3至小三6月15日復課

▲ 中小學5月27日起分階段復課。

新冠肺炎疫情緩和，特首林鄭月娥今日（5日）宣布5月27日開始分階段復課，中三至中五率先於5月27日復課，小四至中二在6月8日復課，幼稚園高班（K3）至小三則在6月15日復課，至於餘下的幼稚園學生，K1及K2班學生將不會在本學年復課。

林鄭月娥表示，自從農曆年假起至今，全港學校已停課超過3個月，雖然教育局提倡「停課不停學」，有學校改以網上教學，但這種學習形式難以替代課堂的互動教學，政府明白家長及學生的需要，學界亦反映準備就緒，希望在安全環境下安排復課。她續指，經考慮疫情最新發展、學校準備及防疫物資供應，決定由中學文憑試於本月25日結束後第2日，即5月27日起分階段復課；為配合復課，學校將採取多項特別措施。

林鄭月娥亦指，雖然悉學校已為復課的口罩供應作好準備，而家長亦需為子女上學準備口罩，但相信有基層家庭的學生或會缺乏足夠口罩，所以政府會透過學校為有需要學童提供一定數量的一次性口罩。

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記者：馮琪雅