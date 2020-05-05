【積木塞鼻】男童誤塞積木入鼻窿疼痛嚎哭　港爸眼明手快30秒夾出解救

▲ 有男童貪玩把積木玩具塞入鼻腔。

小朋友在探索期，甚麼都想放進口、塞入鼻孔，容易造成危險。近日有網民就分享短片，有男童把玩具積木塞入自己的鼻窿，幸好當時爸爸迅速用夾子把積木夾出，才不致有危險。

有網民近日在facebook群組「巴打絲打Facebook Club」上載影片問，

大家細個時有冇塞嘢入自己鼻哥窿？

從影片中可見，一名小朋友將Lego人偶頭部誤塞入鼻孔中，因為不適，孩子不斷地嚎哭，爸爸拿著夾子，花了約半分鐘把Lego夾出來。網民讚爸爸「眼明手快」，亦紛紛分享子女誤塞誤吞硬物的情況，有網民表示，女兒曾在幼稚園時誤塞黃豆入鼻，直至黃豆發漲疼痛，父母檢查才發現，需要到醫院夾出來。

▲ 男童鼻腔被積膠塞住，狀甚痛苦。（影片截圖）

異物長留鼻腔或致發炎

本港兒科專科醫生劉成志指出，兒童誤塞異物入鼻孔是常見的情況，過往試過有孩子誤塞海綿波、擦膠頭前來求醫。他指出，若只塞一邊，雖不影響呼吸，但若父母不察覺，異物長時間待在鼻腔內，有機會導致發炎、含膿的情況。

若外物體積太細，有機會索入氣管，引致肺炎，需要手術全身麻醉才能取出。

▲ 爸爸用30秒就把積膠取出。（影片截圖）

至於家長應否自行為小朋友夾出異物，劉醫生認為，要視乎孩子是否合作，另外亦應有適當的工具，用小夾子會比較合適，太大的夾子有機會令孩子鼻腔受損。

若家長試了一兩次仍未成功，建議求醫。如果硬來，有機會愈推愈入，弄傷鼻腔，甚至推入氣管。

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責任編輯：林愛娜