免「起底」申禁查選民登記冊敗訴　警員佐級上訴質疑乏機制申隱藏資料

▲ 警隊員佐級協會今日（5日）向上訴庭提出上訴。（資料圖片）

警隊員佐級協會早前為免警員遭「起底」而提出司法覆核，要求禁止公眾查閱選民登記冊，被判敗訴，協會今（5日）向上訴庭提出上訴，指認同查冊有公眾利益，但不滿現行制度欠缺機制，讓不欲資料被公開的人士向選管會申請隱藏資料。

警隊員佐級協會今陳詞時指，他們亦認同公開選民登記冊讓公眾等查閱，的確可帶來公眾利益，但現行制度下，欠缺機制讓任何不欲其個人資料被公開的人，向選管會提出申請，協會建議當局應設立機制，讓認為自己面對重大威脅的人向選管會申請隱藏其個人資料，當然申請者亦需提出證據以供選管會考慮，但至少有機制可供他們申請，而非像現時一刀切地公開資料。

協會一方續指，上訴庭亦認同現時警務人員面對重大的「起底」風險，當中姓名與地址屬非常重要的個人資料，會使被「起底」的人與其家人暴露於危險之中，雖然選舉透度明亦屬重要公眾利益，但協會認為應在兩者之間取得平衡，否則將會對警務人員構成不合比例的侵犯。協會一方又指，鑑於協會早前成功取得臨時禁制令，去年區議會選舉的選民登記冊亦沒有公開予公眾查閱，但暫時未見有關選舉透明度的投訴出現。

香港記者協會一方則繼續介入訴訟，其代表資深大律師石永泰陳詞時指， 上訴人一方未有充分考慮選民的姓名連同地址可以使傳媒或公眾達致什麼目的，對於上訴人以去年的區議會選舉為例，說明即使選民登記冊不被公開，亦不會引起疑慮，石認為公眾是否有疑慮屬政治問題，而且既然公眾不能查閱去年的選民登記冊，即使當中涉任何選舉異常，亦無從得知。案件下午續審。

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記者：楊詠渝