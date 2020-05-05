港府全民派重用口罩CuMask　市民預先登記經郵政局派送上門

▲ 港府全民派重用口罩CU Mask，市民預先登記經郵政局派送至家中。

政府即將向全港市民派發可重用口罩，以及一次性口罩，詳情快將曝光。行政長官林鄭月娥今（5日）於記者會，率領6名局長戴上新口罩示人。

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她稱將向每名持有身份證的市民，派發可重用口罩，命名為「銅芯抗疫口罩」(CuMask)。向全港巿民派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩」(CuMask)，市民可預先登記領取口罩，並透過郵政局派送至家中。

林鄭月娥稱，口罩有利用銅物料製成，而英文名Cu是銅的化學元素名稱，於是融入產品名稱當中。她又稱，Cu也可理解為See you，有「我好想見您」的意思。

林鄭稱，「銅芯抗疫口罩」是本地研發及應用，人人有份；派發方式也是以人為本，於網上登記，之後市民可在家等待口罩運抵。

據了解，率先獲分發CuMask口罩的傳媒代表及公務員透露，口罩用料薄、而且透氣，也不感焗促。

政府亦派一次性口罩 每戶十個

特首林鄭月娥又稱，將於6月底透過香港郵政，向每戶家庭派發1包10個本地製造外科口罩，涉及3,000萬個口罩，商務及經濟發展局局長邱騰華將會交代詳情。

創新及科技局局長薛永恒今午（5日）會舉行簡介會，介紹可重用口罩的技術。該局常任秘書長蔡淑嫻、政府資訊科技總監林偉喬，以及香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文亦會出席。

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記者：蘇文軒、吳卓峰