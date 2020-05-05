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兒子涉糾黨搶劫母親雀友續審　14歲男童否認為減刑出庭指證

社會 15:14 2020/05/05

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

案件今（5日）於區域法院續審。（資料圖片）

15歲男童疑聽從母親指示，與6名男子於深水埗搶劫母親的雀友，其中1人被搶去逾8,000元，另一人則掙扎呼救，沒有財物損失。15歲兒子及涉案4名被告否認搶劫等罪，案件今（5日）於區域法院續審。控方傳召早前認罪的14歲男童作供，他稱與其中3名被告尾隨事主到案發樓梯間後搶劫。辯方質疑證人出庭作供為減刑，證人否認說法。

15歲男童疑聽從母親指示　 糾黨於深水埗搶劫母親雀友逾8,000元

涉案被告依次為15歲男童、14歲男童、16歲少年、15歲男童及張子軒（20歲），昨否認搶劫罪及企圖搶劫罪受審。

控方今傳召污點證人14歲男童作供，他早前承認搶劫罪後，准保釋候判。證人供稱與涉案的各被告於Whatsapp使用名為「做嘢」的群組溝通，他與16歲被告於2018年12月16日深夜時分，在深水埗會合後到便利店買口罩，其後在15歲首被告的母親周愛秀指示下，他們與兩名15歲被告認出及尾隨事主陸澤菊，並於福華街的一處樓梯間，劫去對方8,000元港幣及500元人民幣，過程中他負責拿走陸手袋內的金錢。

辯方盤問證人時，提及他於警署錄取口供時，未有提及買口罩一事，亦記不清行劫過程中，16歲被告是掩着事主嘴巴或箍着事主雙臂，與警署供詞有所出入，質疑證人錄口供時須由警方提醒，並質疑他作證是為了減刑。證人回應指，記不清一些細節，但否認自己的目的在於減輕刑罰；聆訊今午續。

控罪指，首3名被告與早前認罪的14歲男童及周愛秀（47歲），於2018年12月16日，在深水埗福華街樓梯間，搶劫事主陸澤菊及劫去現金港幣8,000元及人民幣500元；除首被告外，其餘被告與周及另一名17歲少年，另於同月17日在深水埗北河街企圖搶劫事主何琼；該17歲少年較早前亦已認罪，獲准保釋候判。

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記者：王仁昌

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