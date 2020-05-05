【2020母親節】多功能媽媽掌控家庭事業主導權　英語教室課程總監：勿抱怨為家庭作出犧牲

▲ Viola與一對女兒感情親密，她也感激父母讓自己到澳洲升學，才能有今天這樣的機會一邊發展工作，一邊享受照顧子女的職務。（受訪者提供）

現代媽媽都是多功能媽媽，全職工作以外，家中事務或會有外傭代勞，但督導傭工、管教子女、安排課餘活動及學習，仍是媽媽的責任。今個周日是母親節，是時候細心想想媽媽為家中所作的貢獻。

PlayPlus Group 課程總監 Viola Choi，是身兼多職的Slash媽媽之一。她笑言，現代家庭的每位媽媽，其實都是多功能媽媽，但在職場上，事業 / 媽媽這道Slash仍然壁壘分明。

Viola在澳洲主修幼兒及家庭教育，回港後由租借康文署場地開辦幼兒英文playgroup，到成立自己的英語教室，十多年間結婚並誕下兩名女兒，她自言較幸運，工作時間有彈性，且丈夫樂意參與及分擔家中大小事務，讓她可以家庭事業兩者兼得。

▲ 每年暑假Viola（前排右一）都會與父母親及家人一起到外地遊玩幾天，享受天倫之樂。（受訪者提供）

她近日翻閱Arlie Hochschild的著作《The Second Shift》，作者以自身的經驗啟動社會學研究，探討女性在家庭與事業之間是否真的能夠無縫接軌。

這本書於1989年初版，但30年後的今日，仍舊寫實地描繪了職場媽媽在家庭角色上的衝突︰日間工作時，女性與男性面對同樣的工作要求標準，但回到家裏，往往要處理比丈夫更多的家務及育兒責任。

她續稱，昔日的家庭狀況是男主外女主內，但隨著社會進步，已婚的媽媽也變成雙職女强人。

教養子女是與生俱來的天職，以前的媽媽不一定要工作，但現代媽媽無論是對自己的興趣或工作，也需要取得平衡。但無奈仍有不少母親為了子女放棄自己的理想及事業，這是現代媽媽的狀況。

掌控自己生活

作為Slash媽媽，她認為為自己打工，才有掌控生活的主導權。Viola當年籌辦英語教室，由租舖、營運、計算成本等，都要一一考量，而經歷創業，並在守業期間一邊照顧兩個女兒，過程就如同時打兩份工，但她卻樂此不疲。

她強調，現代媽媽要找到家庭樂趣，有些媽媽感到為了家庭作出犧牲而有所抱怨，這樣不但不能享受媽媽的角色，更會帶來婚姻及教養上的負面影響。

她鼓勵媽媽們勇於建立個人興趣，追求自己想要的生活。職場上每天都會遇到許多不同挑戰，但媽媽的角色同樣帶來不同的經驗。在教養孩子的過程，在小朋友及自己身上，也會看到無限可能。

Viola指，現代媽媽多有家傭幫忙，加上科技進步，家務都不需花太大氣力，因此更要經常做運動及注意飲食健康，才能活出真正的現代智慧型媽媽。

記者：陳絲韻