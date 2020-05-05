【復課安排】澳洲悉尼大規模復課　7歲男童確診學校立即關閉消毒

▲ 澳洲日前單日新增26宗確診個案，是兩周來最大單日增幅，當中包括新南威爾士州一名7歲男童。

澳洲各州早前陸續放寬防疫限制後，當地疫情近日有所上升，昨日（4日）新增26宗確診個案，是兩周來最大單日增幅，當中包括新南威爾士州悉尼一名7歲男童，外界亦關注這宗確診個案會否影響悉尼原定於下周分階段復課的安排。

澳洲這次所新增的26宗確診個案，分別來自新南威爾士、維多利亞及昆士蘭三個州，在來自維多利亞州的22宗確診個案中，其中有19宗與一個肉類加工廠有關。

至於這次確診的7歲男童，則來自新南威爾士州悉尼。據新南威爾士州州長Gladys Berejiklian表示，該名男童為目前新南威爾斯州唯一新增病例。她表示，當局已努力追蹤男童的感染源頭，而男童所就讀、位於悉尼西部的公立學校則會關閉以進行消毒。

儘管澳洲政府以小童感染病毒風險低為由，一直未有在疫情下強制要求學校停課，不過包括新南威爾士州在內的州政府早前已自行要求州內學校停課。然而，這次7歲男童的確診個案，讓當地開始關注新南威爾士州原定將於下周起分階段復課的決定是否合適。

據資料顯示，澳洲的確診個案目前已達6847宗，當中有96宗死亡個案。而鄰居的新西蘭錄得自3月16日以來，連續兩日錄得零宗新增確診個案。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，當沒有新冠肺炎傳播風險，來往新西蘭及澳洲的航班就會復飛。阿德恩周二參加澳洲有關疫情的內閣會議，討論當新西蘭及澳洲成功令疫情受控後，就互相重啟邊境的事宜。

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責任編輯:羅嘉欣