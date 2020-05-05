【新冠肺炎】林鄭月娥否認港府庫存口罩　目前供應充裕可放寛社交距離措施

▲ （梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，行政長官林鄭月娥今日（5日）宣布放寬多項防疫措施，亦會在6月底透過香港郵政向每戶家庭派發1包10個本地製造外科口罩。有記者問及港府目前仍籌備全民派口罩，至6月時疫情緩和時才派，是否達到抗疫的效果。

林鄭月娥回應指，疫情初期，口罩供應非常緊張，當時口罩主要由內地供應，當時內地疫情非常嚴峻，不論是醫管局或特區政府所訂制的口罩，都是難以運來香港；到後期疫情擴散至其他地區，其他國家都禁止口罩出口，整個過程非常緊張、好短缺，並不存在庫存大量口罩，不與社會、市民共享。

她又指，抗疫工作很大，當時考慮最優先保證前線醫護人員有足夠口罩供應，但近3個月不斷改善、處理有關問題，不論是政府購入口罩的庫存、本地口罩生產，以至研發的重用口罩，比較充裕時，於是公布6項口罩供應的措施。

林鄭月娥又指，現時口罩仍是很重要，正當重拾正常社交活動時，包括重新開業的處所，都有一個法定要求所有人都要配戴口罩，而香港市民有98%都會戴口罩，加上公務員復工，對口罩的供求會更大，目前可以持續供應口罩，正正是適時大膽放寛社交距離措施。

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記者：陳子謙