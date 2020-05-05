【新冠肺炎】「銅芯抗疫口罩」明起網上登記　登記後兩周可送上門

▲ 創新及科技局局長薛永恒表示，市民明(6日)早上7時可在網上登記領取可重用口罩CuMask，政府會郵寄上門。 (梁偉榮攝)

行政長官林鄭月娥宣布，會向全港市民派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CuMask）。創新及科技局局長薛永恒指，明日(6日)起早上7時可以登記，登記期1個月，預計登記後兩周就會由香港郵政送上府。

薛永恒稱，「銅芯抗疫口罩」中有兩層含有銅能抗菌，該本地研發於2018年獲日內瓦國際發明獎，可以持續用60次，換濾芯後亦能長期使用，明早7時開始登記，為期一個月至6月6日，本月13日開放在本港以外的香港市民登記，但登記者必須提供本港地址。兩星期內郵政會送遞。

登記期後，市民亦可到郵局出示身份證領取口罩。此外，當局會將中、幼童口罩直接派發給小學和幼稚園，每名幼童有兩個；院舍、殘疾人士、露宿者，亦會直接派發「銅芯抗疫口罩」。

另外，除公布全民派發可重用口罩外，林鄭月娥亦公布其餘口罩供應措施，包括透過學校向有需要學生派發口罩；安老院舍前線員工及清潔工友，提供每日2個口罩；向私營界別醫護提供50萬個口罩；亦會向長者及弱勢社群派發一次性口罩共300萬個。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

記者：蘇文軒