父涉性侵14歲女兒原定重審　事主拒出庭父獲撤銷控罪

▲ 案件今（5日）於高等法院提訊。（資料圖片）

64歲電器工程公司負責人，涉於親生女兒4至14歲時作出性侵行為，早前於高等法院經審訊後被裁定1項非禮及3項企圖強姦罪成，被判監12年。上月（4月）仍正在服刑的父親早前提出上訴獲判得直，律政司申請重審獲批。案件今（5日）於高等法院提訊，律政司一方表示因事主不欲出庭作供，故申請不提證供起訴，法官批准申請，涉案父親獲撤銷控罪。

涉性侵14歲女兒罪成判囚 64歲父親上訴得直發還重審

涉案父親現年64歲，原被控於2005年至2015年期間，分別在內地及香港寓所非禮及強姦女兒，當時女兒4至14歲，至2016年11月事主才報警揭發。案件早前於高等法院經審訊後，陪審團裁定強姦罪名不成立，1項非禮及3項企圖強姦罪則成立，於2018年3月被判監12年。

涉案父親早前上訴時，質疑原審法官向陪審團作出指引時，於處理事主X新近投訴議題上犯錯，獲上訴庭接納，撤銷定罪，並頒令案件排期重審，涉案父親續還押候審。

律政司一方表示，上月底事主已錄取一份新口供，並表示不欲再出庭作證，律政司遂決定不提證供起訴。法官今批准有關申請，撤銷原被控的1項非禮及3項企圖強姦罪。

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記者：林育慧