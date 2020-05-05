【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷

▲ 運動時戴口罩，或對肺部造成損傷。

新冠肺炎疫情影響全球，內地近日開始恢復上課，但學生要繼續戴口罩上課。4月中有兩名學生，就在載口罩上體育堂時突然猝死。對此，內地醫生表示雖然未確定2人是否因為戴口罩做運動而猝死，但仍建議做激烈運動時不要戴口罩。

醫生不建議戴口罩進行激烈運動 或對肺部造成不可逆損傷

綜合內地媒體報導，一名來自長沙的中三學生，在體育課跑步時，戴著N95口罩進行1000公呎的體能測試，之後呼吸不順暢導致猝死。另河南鄲城縣一名學生，也是在體育課上跑步後猝死，家長之後查看CCTV，發現孩子跑步時戴著口罩，懷疑這是他猝死的原因。

知名健康類微博「丁香醫生」表示，目前仍無法確定2人是否因為戴口罩做運動而猝死，要透過屍檢才可以確定死因，但激烈運動如快跑時，並不建議配戴口罩，因為戴上口罩會影響氧氣的攝入，「對肺部造成不可逆損傷」。他又指出，小孩、老人、有特定心肺功能缺陷的人，不建議佩戴N95或KN95口罩。

醫生：切勿盲目熱衷於選擇N95口罩

浙江省人民醫院小兒內科副主任朱海嶠醫生也指出，在一般在空曠的場所不需要戴口罩。他又建議在激烈運動或長時間運動時，最好不要戴口罩。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒曾在Facebook指出，人在運動時戴著口罩只會增加呼吸阻力，需要用力呼吸時就會一直張大口吐吸空氣，令口罩很快就沾上口水及汗水濕透，喪失阻擋病毒飛沫的功能。

有不少內地的醫生提醒家長，切勿盲目熱衷於選擇N95口罩，因為N95呼吸阻力太大，或令小朋友有窒息風險。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌曾表示，由於N95口罩完全貼合面部，使用者會吸回自己呼出的二氧化碳；約使用1小時後，便可能因腦血管擴張而感到頭痛。若天氣較熱，佩戴N95口罩則絕非可持之以恆的方法。

歐洲研究：跑步時1.5米安全距離不夠

歐洲兩間大學合作的研究指出，於步行、跑步及踩單車的時候，保持1.5米距離並不足夠，步行的安全距離為4至5米、慢跑及慢速踩單車為10米、快速踩單車為20米在低風環境中，兩個人並排並以同一方向前進，或者分前後時打對角，被飛沫濺到的風險較低。

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責任編輯：羅嘉欣