【新冠肺炎】陳肇始：將擴大病毒檢測　為無症狀高危群組做測試

▲ 行政長官林鄭月娥今公布放寬限聚令等措施新安排（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情放緩，港府公布放寬限聚令等措施新安排。食衞局局長陳肇始表示港府一直密切監察本地及各地發展，本港疫情雖有回落，但海外疫情反覆及不穩，港府會適時調節合適措施應對；又相信港府放寬若干社交距離措施，市民社交活動將增多，感染風險或許增加，當局會強化公共衞生措施。

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陳肇始提到，加強化驗室檢測屬防控有效公共衞生措施，當中醫管局及衞生署自1月4月至今已進行16萬個病毒檢測，平均每100萬人口就已作21300個檢測，較其他國家比例偏高，而各路入境本港人士交回口水樣本瓶回收率亦屬9成半，當局會如進一步提升檢測能力或用盡檢測能力。

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她補充，至今1041宗確診個案中，有近5成透過醫管局及衞生署加強檢測識別出，當局亦會擴展監測計劃，擴大病毒檢測，為無症狀高危群組做測試；同時持續與私家醫生、安老及殘疾人士院舍等業界溝通，提醒如發現長者或殘疾人士如有症狀，應及早按醫生判斷做病毒檢測。

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責任編輯：陳正怡