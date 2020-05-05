【2020母親節】Myosotis flower線上花藝包裝課程　母親節DIY精緻永生花束顯孝心【內附詳情】

▲ 本地花藝品牌Myosotis flower推出永生花束包裝實體及視像課程。（相片：受訪者提供）

母親節怎可少得送花？不過鮮花只可保存兩、三天，為人子女不妨考慮永生花束，可放置兩、三年，十分耐看。本地花藝品牌Myosotis flower推出永生花束包裝實體及視像課程，安坐家中都可DIY禮物顯心思。

▲ 永生花仍保留鮮花的水嫩及鮮艷。（相片：受訪者提供）

永生花源起於法國，與乾燥花不同，前者是天然花經過脫色著色脫水後的保鮮花，保留鮮花的水嫩及鮮艷，外觀與鮮花無異。

▲ （相片：受訪者提供）

品牌成立於2018年，過去曾與超過60個品牌如FURLA、GRAND HYATT、太古集團等合作。負責人Katie希望，任何人都可輕鬆地嘗試製作不同的花藝品，創造出個人創意成品。

▲ Katie推薦可送形態優美的玫瑰，較受媽媽歡迎。（相片：受訪者提供）

▲ 紫色玫瑰優雅特別。（相片：受訪者提供）

花束主花可選玫瑰花或繡球花，有粉紅色、黃色、藍色、紫色等，配花則有超過40種乾花如滿天星、情人草、無忘我、兔尾草、蓬松草、八角花、岩石花等，淡然優雅。雖然繡球花較特別，但Katie仍推薦玫瑰，因其形態優美，較受媽媽歡迎。

課程可選實體或視像，學員如希望親身上課，需先在FB或IG預約時間。不過臨近母親節課堂時段頗爆，故亦可親身到位於觀塘工作室選好花材，買回家後，Katie便會發放視像教學在家中DIY。

▲ 選購DIY Package後，可在家看視像教學。（相片：受訪者提供）

另外，也可於網上選購DIY Package，選好主花後，Katie便會挑選約10種配花花材，連同絲帶、包裝紙等裝飾一併寄出，再發放視像教學。若對花束無idea，建議到品牌IG或FB挑選樣式。

▲ （相片：受訪者提供）

Katie指，想永生花束更襟擺，盡量不要曬太陽，以免令花材脫色，同時保持良好通風，因潮濕環境會令花瓣變軟；而永生花不會惹蟲，基本上不用打理。

Myosotis flower永生花束製作

報名：可到Myosotis flower FB查詢，DIY Package最少預留兩個工作天寄送。

費用：30cm花束為378元，40cm則為458元。

記者：陸明敏