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【開心速遞】陳浚霆揭重回《愛回家》之謎　「風少」提早陪顧紀筠過母親節

娛樂 15:55 2020/05/05

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

《愛．回家之開心速遞》演員慶祝母親節。（視覺中國）

《愛．回家之開心速遞》一眾演員如呂慧儀、劉丹、單立文、滕麗名等出席慶祝母親節活動，期間重回《愛‧回家》的「風少」陳浚霆，就解釋過去3年消失幕前的原因，他亦很高興可以重投《愛‧回家》的大家庭。

「風少」陳浚霆出在活動期間，反串扮媽媽角色，跟一班演員落力慶祝母親節。

相隔3年陳浚霆重返《愛‧回家》，他表示現在是本周第二集出場，跟家人都十分期等待。

陳浚霆在活動上反串。（視覺中國）

他稱：「昨晚我們出去食飯提早慶祝母親節，一家人看我演出，媽咪（繼母顧紀筠）一邊看劇，一邊收到好多朋友訊息，周日我第一集出場時，媽咪在B哥哥（鍾鎮濤）家中，大家一齊開電視看我。」 

陳浚霆表示之前去了內地拍戲，故少有電視劇出現，今次重返《愛‧回家》是機緣巧合。現在他簽了邵氏，簽約時樂易玲問他有否興趣再拍《愛‧回家》，我一口答應。

他笑道：「開始習慣回來，大家都會睇實我，阿滕（滕麗名）跟阿蟹（呂慧儀）給我很多提點。」

母親節將至，他笑言暫時只跟媽媽食飯，未想到禮物：「因為媽咪要求高，而且好多東西都已經有，所以我會選自己都喜歡的禮物，如果她不合用我都可以用。」 

撰文 : TOPick柴犬出動

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