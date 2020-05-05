【化妝心得】鄭秀文做運動爆汗不溶妝　星級化妝師教防溶妝的小貼士

▲ 推介四款防汗的眼部化妝品給女士們。

眾所周知天后鄭秀文（Sammi）是運動狂，並不時在個人社交平台上載運動後的爆汗片。Sammi做運動時也會化妝，早前她於Instagram分享「爆汗look」，即使大汗淋漓如雨，惟Sammi仍然保持著靚靚的妝容。

其實初夏已臨，為了令女士們做運動時也保住靚樣，TOPick找來星級化妝師Gipsy分享「防水妝物」法寶，包括眼線液、睫毛液及眉筆，這些妝物性價比高，愛美一族別錯過。

1.防水眼線液

眼線液對女士而言是重要妝物之一，畫眼線可以令眼型變大，化妝師Gipsy為我們推介一支DUP絲滑特濃防水眼線液，這支眼線液防水力強勁。除非是面油太厲害的女士，否則平常做運動排汗的話，眼線都不會輕易甩掉。

加上此眼線液筆觸硬度適中，所以很易掌控，可輕易晝出順滑及細緻的眼線，而且其價錢相宜，可說是性價比高的眼部妝物。

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▲ DUP絲滑特濃防水眼線液，95元。

▲ 用水沖刷也完全無變淡。

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2.強力防水睫毛液

做運動時要令眼妝持久，當然要找一抗水抗汗的睫毛液，這支Opera Mylash 睫毛液抗水力強，即使是流眼淚或者油性皮膚的女生，睫毛液都不容易甩掉。加上其刷頭相對幼細，無請眼尾或眼頭位置，都能照顧得到，搽出來的睫毛也偏幼細，沒有外國牌子睫毛液那份厚重感。

▲ Opera Mylash 睫毛液，90元。

▲ 刷頭相對較幼細。

3.日本眉筆

一條靚的眉形對女生同樣重要，可以提升氣質及增添神采，而今次推介的兩支眉筆，其中一支是日本品牌SANA New Born三用眉筆。

它集齊旋轉眉筆、眉粉、眉刷三重功用，其防水力不俗，眉筆軟硬適中，避免畫出不勻稱的眉毛。

此外另一支推介品為Shu Uemura武士刀眉筆，此眉筆頗出名，不少化妝師也擁有一枝，其配方持久不掉色，而Shu Uemura眉筆筆桿較一般木造眉筆硬淨，晝出來的眉形較靚。

▲ SANA New Born柔和三用眉筆，79元至89元。

▲ Shu Uemura 式士刀眉筆，200元。

最後化妝師Gipsy給女士們一些防溶妝的小貼士，她提醒大家化眼妝前，先於眼眉、眼影等位置撲上一些乾粉，這樣可令妝容更持久。

鳴謝:化妝師Gipsy

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記者:游艾維