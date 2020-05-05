【復課安排】楊潤雄：復課回校須戴口罩及量體溫　半日上課避用膳聚集

▲ 教育局局長楊潤雄表示，復課後會實施一系列的特別防疫措施。（梁偉榮攝）

特首林鄭月娥今日（5日）宣布由5月27日開始分階段復課，教育局局長楊潤雄表示，教育局跟學界共識是復課仍然要以師生的安全至上，故復課後會實施一系列的特別防疫措施，措施「宜緊不宜鬆」，呼籲學生、家長及各持分者配合。

楊潤雄表示，校園內所有教職員、學生及訪客必須戴口罩，學生乘搭校車、保姆車及公共交通工具時亦須戴口罩，呼籲所有人勤洗手，保持個人衞生；學生及教職員在離家回校前，或抵達學校時須量體溫，身體不適者不應上課，應盡快求醫及回家休息，學校亦要安排師生分隔的地方，讓回校後感發燒或不適的學生休息，等待家長接回就醫。

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上課時間方面，楊潤雄指學校可靈活調動時間表，盡可能安排學生分批上課及下課，避免大批學生同時在學校出入口聚集；學校原則上是半日上課，避免同學除下口罩在未有足夠距離下一同用膳。

學生之間應保持適當社交距離，而課室應保持空氣流通，學生座位應盡用課室空間，令座位之間的距離擴至最大，學校亦須調整上課模式，令學生面向同一方向就座，盡量減少近距離小組討論，以及不宜進行非必要的集體活動，早禱及早會可考慮改以廣播進行。

體育課方面，可在非密集的戶外環境或空氣流通的室內環境進行，個人活動例如伸展及緩跑較為適合，應避免水上活動，以及需觸摸共同物件的活動如乒乓球及籃球等；如多過1人進行非劇烈運動要戴口罩，但進行劇烈運動不能戴口罩，便要保持2米距離。

如有師生在復課後確診，衞生防護中心會追蹤有關密切接觸者，有關人士需接受檢疫，而一般接觸者需接受醫學監察，中心亦會就校舍設施及物品消毒提供意見。至於有關學校需否停課，則由中心按個別情況提供意見。

而教育局將於未來1周內向學校發出詳細指引，列明所有防疫措施，學校必須遵守。

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跨境學童安排方面，楊潤雄表示，若復課時14日強制檢疫安排仍然實施，教育局長可向政務司司長申請豁免，但事前會先與內地相關部門商討。

至於暑假安排，楊潤雄指，「停課不停學」跟正式在課室上課的效果不同，但現時仍然認為暑假不需要特別作出改動，學校可因應原先計劃安排暑假，或校本決定作出調整或補課。

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記者：馮琪雅